Cabanillas sustituye toda la tubería de abastecimiento de la calle Berlín

En las últimas semanas han sido múltiples las roturas de la tubería que se han ido sucediendo, una tras otra. Aunque los técnicos de la empresa Aqualia, adjudicataria del mantenimiento de redes, han ido reparando cada reventón, a las pocas horas se ha detectado una nueva rotura en otro tramo de la tubería, y así hasta en tres ocasiones, con las molestias que ha supuesto para los vecinos de esta calle, y otras cercanas que se han visto afectados por cortes de suministro para ejecutar las reparaciones.

En estos momentos, en la tarde del martes 10 de mayo, se está procediendo a finalizar la reparación de un cuarto tramo con una importante fisura, para poder restablecer el suministro a varias viviendas que se están viendo afectadas. En cuanto se solvente esta situación puntual, se va a proceder a realizar la adjudicación de la renovación completa de toda la calle, por procedimiento de emergencia.

«La sustitución integral de esta cañería estaba prevista hace meses, y la íbamos a ejecutar a través de los Planes Provinciales de la Diputación. Pero dado lo sucedido en los últimos días, hemos optado por no esperar a la resolución de las ayudas provinciales, y vamos a acometer la obra con fondos propios de modo inminente, porque no podemos esperar más; la tubería no aguanta», ha eplicado el alcalde, quien añade que las ayudas de Diputación se destinarán por tanto a otras obras de renovación de redes, pero menos acuciantes.