"He hablado con las otras dos candidaturas para poder fusionarnos en un proyecto común y unido que atendiera a los deseos de nuestros votantes, pero no lo he conseguido. He intentado por todos los medios el acercamiento de posiciones hasta el último minuto pero no lo he logrado. Creo que es el momento de priorizar el partido provincial y la unión del mismo y no otros intereses. Por todo ello, quiero anunciaros que he decidido renunciar a mi candidatura a la presidencia del PP de Guadalajara y aportar mi granito de arena en la UNIÓN del Partido en Guadalajara", señalaba Carnicero anoche en sus perfiles de redes sociales, mostrando su agradecimiento a los apoyos recibidos.

Las votaciones para elegir a los precandidatos presentados y a los compromisarios se desarrollarán hoy 26 de junio en las mesas situadas en las sedes locales y locales habilitados para tal efecto entre las 11 horas y las 22 horas.

Según marca el Reglamento del Congreso Provincial del PP serán proclamados candidatos a la presidencia del Partido, para su elección por los compromisarios en el Congreso, los dos precandidatos que hubiesen obtenido el mayor número de los votos válidos emitidos por los afiliados., y como en este caso al final no hay más que dos precandidatos, pueden serlo los dos, aunque si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50 % del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos, será proclamado ante el Congreso como candidato único a la Presidencia Provincial del Partido.