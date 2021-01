Casa Blanca y el Asilo, las residencias con más fallecidos en la primera ola en Guadalajara

Más de ocho meses lleva este medio reclamando a la Junta de Comunidades a través de todos los medios, incluido el Portal de Transparencia, las cifras desglosadas de fallecidos en residencias de mayores en Guadalajara durante la primera ola, sin obtener respuesta. Los periodistas de InfoLibre , también las había reclamado desde mayo y también se las denegaron, pero después de recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las han conseguido, ya no sólo de Guadalajara, sino de toda la región, aunque faltan datos.

Según el listado publicado hoy por este medio, con los datos que ha entregado la Junta de manera obligada, se recogen 335 fallecimientos entre marzo y abril en 27 residencia de mayores, siendo la residencia Casa Blanca en la capital, con 43 residentes fallecidos (7 con covid confirmados y 36 sospechosos) y el asilo de Santa María de Jornet, con 33 residentes fallecidos (6 con covid confirmado y 27 sospechosos), son las residencia más castigadas en Guadalajara.

La residencia Alameda de Azuqueca de Henares, con 32 fallecidos, residencia de La Salud en Guadalajara con 29 fallecidos y residencia Los Nogales, en Fontanar con 22 fallecidos, son los que en esta lista tienen más de 20 fallecidos.

El último dato que pudo confirmar Guadaqué, en respuesta del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una comparecencia del 29 de abril de 2020, a preguntas de este medio, señalaba un total de 131 fallecidos con coronavirus confirmados por PCR, en los centros sociosanitarios de Guadalajara, lo que entonces ya suponía un 60,93 % del total de fallecidos confirmados hasta esa fecha en Guadalajara. Entonces eran 35 centros afectados en Guadalajara, de 40 residencias de mayores existentes en la provincia. Aparte de estos confirmados el consejero reconocía que había más casos sospechosos aunque no aportó el dato. hasta mayo de 2002, cuando dijo que podrían ser 220 los residentes fallecidos en Guadalajara con posibles síntomas covid-19.

Los datos de fallecidos confirmados no coinciden, pero es que la Junta ya advierte a infalible, al aportarles los datos, que no se trata de “datos depurados, ni tampoco pueden serlo, dado que no existe trazabilidad de los mismos, que permita eliminar duplicidades o detectar falta de información a través de validación del dato”.

La Junta aporta el desglose de fallecidos por geriátricos, pero no otro de los datos que se solicitaba –si el deceso se produjo en el hospital o en la propia residencia–, ya que sostiene que “no dispone de dicha información”.

Según la información de InfoLibre con los datos aportados por la Junta, en marzo y abril fallecieron 2.170 residentes en esa comunidad autónoma. En 193 centros se produjo algún deceso por covid o con síntomas compatibles, mientras que en 83 no murió nadie afectado por el virus. Hay otros 61 geriátricos que estaban abiertos en esa fecha y que no figuran en el listado aportado por el Gobierno regional, todos ellos de la provincia de Toledo.

Seguimos reclamando datos

Después finales de abril, este medio no ha podido conseguir datos provincializados sobre la pandemia en las residencias de mayores, tan sólo el número de centros con casos activos, mientras que los casos positivos y los fallecidos se han seguido dando por la Junta con total regional. Guadaqué ha reclamado en el portal de transparencia hasta en tres ocasiones estos datos, sin obtener respuesta de ningún tipo.

A principos de noviembre el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que había terminado la auditoría practicada sobre las residencias de mayores en toda la región y que los datos se conocerían en breve, pero nada más se ha sabido de esa auditoría.

Guadaqué también lleva reclamando al Portal de Transparencia de la Junta los datos de incidencia de la pandemia en todos los municipios de Guadalajara durante marzo y abril, incluidos los de menos de 500 habitantes, y en este caso la Consejería de Sanidad nos remite a lo que publicado en su web, donde evidentemente no existe datos de los municipios de menos de 500 habitantes, ni siquiera datos desglosados de los municipios más grandes antes de agosto de 2020.

En este enlace se puede consultar la información integra de InfoLibre sobre las residencias de mayores en Castilla-La Mancha.