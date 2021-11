Castillo destaca la unión del PP de Castilla-La Mancha

Durante su intervención en la mesa de presidentes provinciales del Congreso Autonómicos, Castillo ha subrayado la problemática de la despoblación en la provincia y la necesidad de adoptar medidas “con carácter urgente” que frenen este fenómeno. Guadalajara cuenta con 288 municipios, 224 de ellos con menos de 200 habitantes, solo ocho con más de 5.000 habitantes y ha subrayado que todos los ítems indican “que vamos a peor”. Como consecuencia de ello, ha dicho, “los jóvenes se van de las comarcas despobladas porque no ven futuro o los mayores se van porque no tienen servicios”.

Igualmente ha señalado la importancia de mejorar las infraestructuras para frenar el abandono de nuestros municipios. A su juicio, Guadalajara “no está vertebrada y faltan mejores carreteras que conecten todos sus territorios”. Castillo se ha preguntado “qué hay de la eterna promesa socialista de la autovía de La Alcarria, donde está el desdoblamiento de la vía que llega a Molina de Aragón, N-211, la mejora de la carretera que va a Sigüenza o el desdoblamiento de la CM-101, la segunda carretera en flujo de tráfico después de la A2.

El presidente ha insistido en la importancia de potenciar el transporte público en la provincia de Guadalajara, y ha recordado “que los socialistas han tenido desconectados a municipios como Espinosa de Henares más de un año y medio que han estado sin transporte ferroviario, su única vía de conexión”.

Del mismo modo se ha referido a la importancia del sector de la agricultura y de la ganadería en Guadalajara y ha recordado el caso de un ganadero que esta misma semana ha vuelto a sufrir el ataque del lobo en la Sierra Norte. Castillo ha lamentado la falta de apoyo de la Administración Regional por no acelerar los procesos administrativas y ha tachado “de insuficientes” las ayudas que perciben. “Es lamentable que los afectados vean como desde Madrid legislan y deciden cómo tiene que vivir la gente del campo”. Sobre los agricultores ha defendido que no pueden seguir soportando el aumento de todos los costes y que ellos sigan cobrando a los precios que vendían en los años setenta para comprobar en los mercados que el consumidor paga mucho más por ellos.

En materia de agua, el presidente provincial ha lanzado un mensaje a los socialistas de la provincia de Guadalajara y de la región que lo atacaron tras su intervención en la pasada Convención Nacional del PP, en Valencia, en la que defendió la necesidad de un gran pacto de estado sobre el agua. Castillo ha criticado que los socialistas abanderen la defensa del agua cuando han tenido 40 años para legislar en esta materia y” no han hecho nada”, siendo el Partido Popular el único partido que ha legislado en favor de las cuencas cedentes. Es más, ha calificado a Page “como el presidente de los trasvases porque siendo miembro de distintos gobiernos socialistas, ha trasvasado más de 7.000 hectómetros cúbicos”. Castillo ha dicho alto y claro que “defiende la solidaridad territorial y que donde falte agua se envíe, pero en este momento son las cuencas cedentes las que tienen un enorme problema. No tenemos agua y no podemos seguir trasvasando y por ello es igual de importante que contemos con otras infraestructuras que también nos hagan llegar recursos hídricos a nosotros”.

El presidente provincial ha mencionado la crisis energética que está atravesando el país y ha defendido la apuesta de la energía nuclear porque “es imprescindible ser autosuficientes energéticamente”. También ha subrayado el tejido industrial del Corredor del Henares y el problema de la ocupación que viven pueblos como Horche, y ha insistido en que es imprescindible, modificar la ley para proteger al propietario, al vecinos, a los alcaldes y a los ayuntamientos”.

Sobre la ciudad de Guadalajara ha lamentado el cambio que ha sufrido desde 2019. Castillo ha asegurado que los dirigentes socialistas “están más preocupados en hacer actividades sectarias enfocadas a promocionar su ideología que de gobernar para los guadalajareños”.

También ha tenido palabras de apoyo para el alcalde de Tendilla, Jesús María Muñoz, que hoy mismo ha sufrido una pintada en sus dependencias familiares “de aquellos que no son capaces de ganarle en las urnas”. Castillo ha querido finalizar su intervención mencionando a Dionisio Muñoz, recientemente fallecido, y destacar “su trabajo y su legado” después de 32 años como alcalde de Zorita de los Canes.

Ponencia “Creemos en Castilla-La Mancha. Creemos un futuro en Libertad”

El senador por Guadalajara, Antonio Román, ha participado en la ponencia Política “Creemos en Castilla-La Mancha. Creemos un futuro en Libertad” junto a María Dolores Merino, Santiago Sánchez, Beatriz Jiménez y Pilar Alía.

Román se ha centrado en la sanidad y asuntos sociales y ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de la pandemia del covid y a los profesionales sanitarios que se contagiaron y lucharon contra esta pandemia con su conocimiento y medios “pero abandonados por los gobiernos socialistas”. Esta pandemia, ha aseverado, “ha demostrado que tenemos un excelente sistema de salud y profesionales pero en algunas comunidades tenemos unos malos dirigentes”. El senador popular ha afirmado que tiene que volver un Gobierno del PP para garantizar el bienestar sanitario, porque en el último gobierno del PP el presupuesto sanitario constituía el 30,9% del total de la región mientras que en el año 2020, el gobierno regional ha disminuido en más de un uno por ciento, igual que en servicios sociales que con el PP el presupuesto era de un 8,9% y los socialistas también han disminuido el porcentaje en cerca de un uno por ciento provocando “una peor calidad en los servicios”.

Mesa de alcaldes

El alcalde de Quer, José Miguel Benítez, ha participado en la mesa de alcaldes sobre “El municipalismo, esencia de la Democracia y motor del cambio en Castilla-La Mancha” donde ha explicado cómo entró en la política y los pasos seguidos hasta lograr ser alcalde. En este marco, Benítez resaltó que un alcalde "lo es todo en un municipio" y que nada es imposible” si quieres lograr “lo mejor para tus vecinos y para tu pueblo”.