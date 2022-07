Castillo pide a Page que trabaje para prevenir incendios en vez de amenaza los agricultores

“Está claro que hay que tomar medidas para que no se produzcan incendios que tan fatales consecuencias tienen, pero también es cierto y así lo defendemos desde el Partido Popular, que los esfuerzos se deben centrar en la prevención durante todo el año, en vez de en la prohibición”, ha manifestado el responsable provincial del PP. “Page no puede criminalizar a un sector que sufre de manera directa las consecuencias de los incendios forestales porque el principal impacto se produce en sus propiedades y productividad del suelo”, ha dicho Castillo. Además, “estos trabajadores están sufriendo también las limitaciones de horario para realizar sus labores tan necesarias e imprescindibles en general y en particular en nuestra provincia”; con lo cual, ha añadido, “Page debería tener sensibilidad y generar confianza en un sector que no está pasando por su mejor momento y que siempre está dispuesto con su maquinaria a colaborar y a apoyar en la extinción de cualquier incendio como así ha quedado demostrado en multitud de ocasiones”.

Lucas Castillo se ha unido también a las peticiones de las asociaciones de agricultores y ganaderos de España que piden “un gran Pacto de Estado entre todas las administraciones públicas para poner el foco en la prevención contando con la población del medio rural”. “Page debería pedir a su jefe Sánchez que actúe y escuche al medio rural en vez de acobardarse y callarse cuando tiene la oportunidad de defender a nuestra tierra ante el presidente del Gobierno”, ha finalizado.

Por último, Castillo ha pedido “responsabilidad” a todas las personas para evitar los incendios y “mano dura” para los autores de estos cuando se demuestre que un incendio ha sido provocado de manera premeditada. Del mismo modo, ha brindado el apoyo del Partido Popular a las poblaciones que sufren incendios en estos momentos y sus consecuencias.