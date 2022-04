Ciudadanos Guadalajara pide prolongar la vida útil de la central de Trillo

“Tras el sí de Europa a incluir la energía nuclear como verde tenemos una oportunidad para paralizar el cierre de las nucleares, al menos, hasta llevar a cabo la transición energética que garantice un mix energético 100% renovable, entendiendo este mix renovable, como un pack sin emisiones de CO2” ha explicado Israel Marco, quien ha indicado que desde la formación naranja llevan más de un año advirtiendo de la gravedad de la crisis energética que se avecinaba, por ello, ha recordado el portavoz de Cs que “pedimos que se bajara el IVA al 10% a todos los españoles, así como la supresión del resto de impuestos directos en las facturas energéticas, pero el gobierno no sólo llega tarde sino que continúa aumentando la presión sobre la economía de las familias”.

Marco ha alertado al Gobierno de la Nación de la necesidad de “ser contundentes y valientes, porque ya no valen las medias tintas”. En este sentido, el concejal de la formación naranja ha comentado que “debemos de comenzar esa transición energética que tanto necesitamos, pero hasta que lleguemos a ese día, debemos tener un sistema eléctrico estable, y la energía nuclear, sin emitir CO 2 , con el riesgo del combustible sí, pero sin emitir CO 2 , nos garantiza esa estabilización del sistema y sobre todo, ahora que vemos las consecuencias de depender energéticamente de otros países”.

Según, Ciudadanos Guadalajara si no se toman estas medidas, ya, “incluida la prolongación de la vida útil de la Central Nuclear de Trillo, porque sino nos veremos avocados a subidas de la factura de 3 o 4 veces más su factura de la luz” ha comentado Israel Marco, concejal de la formación naranja y edil responsable de esta área en el consistorio alcarreño quien también, ha indicado que el ayuntamiento de Guadalajara “como todas las familias, verá incrementada su factura”.

En este sentido ha apuntado que desde el ayuntamiento ya se han tomado medidas como la puesta en marcha de un plan energético “pero necesitamos soluciones históricas y disruptivas, y ante el sí de Europa a la energía nuclear como energía verde, debemos apostar por alargar la vida útil de nuestras centrales nucleares” ha concluido Israel Marco.