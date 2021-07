Cogolludo suspende sus fiestas

Así, todas aquellas convocatorias consideradas multitudinarios en las que no se pueda llevar a cabo un estricto control del aforo, no se van a programar. “Verbenas, encierros, o eventos deportivos masivos, tampoco se podrán celebrar este año, como ya ocurriera en 2020, por prudencia y responsabilidad. El Ayuntamiento no tiene medios suficientes como para garantizar la seguridad sanitaria en estos actos. Por eso, pensamos que es la única decisión posible, mientras llega el fin de la pandemia”, señala Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo.

Las celebraciones religiosas, en las condiciones de aforo estipuladas y sin procesiones, sí serán posibles, como también lo será la organización de eventos culturales con distancia de seguridad tales como representaciones teatrales o conciertos en los que la ubicación de las sillas permita mantener las necesarias medidas preventivas.

En los próximos días, el Ayuntamiento irá desgranando la convocatoria de este verano cultural, tanto en la web municipal como en las redes sociales.