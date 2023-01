Continúa la huelga de la limpieza sin alcanzar acuerdo con la patronal

Las 15.000 personas, casi todas mujeres, de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y Toledo que desde hace un año tienen caducados sus convenios, congelados sus salarios y bloqueada la negociación colectiva, siguen hoy en huelga, por séptimo día consecutivo, reafirmándose en sus justas reivindicaciones y en su determinación a luchar por conseguirlas.

Y la sostendrán hasta la finalización de la actual convocatoria, pasado mañana viernes. Y la reanudarán y prolongarán cuanto haga falta hasta conseguir un convenio justo.

El viernes concluye esta primera oleada de huelgas, pero el conflicto sigue abierto. Y cada día más exacerbado, por la prolongación de una situación flagrantemente injusta -las 15.000 mujeres en huelga han perdido en los dos últimos años más doce puntos frente a la inflación- y por el trato denigrante que reciben de sus patronales.

No es solo ASPEL la única patronal representativa de las decenas, si no cientos, de empresas de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo afectadas por el conflicto, indican desde los sindicatos.

Reunión con el alcalde de Azuqueca

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, ha recibido a las y los trabajadores de limpieza de edificios que mantienen una huelga desde el pasado 10 de enero para reivindicar un nuevo convenio colectivo –el anterior finalizó su vigencia en 2021-. El regidor ha escuchado en el salón de plenos las peticiones y reivindicaciones del sector de la Limpieza de Edificios y Locales y se ha comprometido a hacer lo que esté en sus manos para tratar de allanar el camino para un acuerdo que satisfaga las necesidades de las y los trabajadores.

En este sentido, ha anunciado que hablará con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha –la administración que más factura por este servicio de limpieza de edificios en la región- y también, a petición de los sindicatos, se ha comprometido a pedir un acuerdo a la patronal. “Llamaré no una, sino varias veces al día, porque este conflicto hay que solucionarlo ya. No me voy a poner de perfil, voy a hacer presión y, por supuesto, estaremos en el Ayuntamiento muy vigilantes y no pagaremos a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de las instalaciones municipales las horas no trabajadas durante esta huelga”, ha señalado Blanco. “Este es un servicio fundamental, imprescindible y necesario”, ha dicho el alcalde, que ha recordado el papel de las y los trabajadores de limpieza durante la pandemia y la crisis sanitaria.

La empresa adjudicataria del servicio de limpieza de edificios en Azuqueca –instalaciones municipales y centros educativos- cuenta con una plantilla de 31 trabajadores, 30 de ellas, mujeres. Los sindicatos recuerdan que se trata de un sector muy feminizado, con contratos a tiempo parcial en muchos casos y salarios bajos, congelados desde 2021.