Cs Guadalajara pide un confinamiento inteligente con un plan de vacunación transparente

Por este motivo desde la formación han instado al gobierno de Sánchez a que ponga en marcha un confinamiento inteligente “de tal forma que cada restricción que imponga la autoridad sanitaria venga acompañada de una medida económica para el sector afectado, se ofrezca también la opción del teletrabajo, etc.” ha apuntado el portavoz municipal de Cs. “El ministro Illa debe de escuchar a las CCAA, que cuentan con Comités de Expertos que conocemos y lanzar un mensaje único a todos los españoles” ha comentado el concejal de la formación naranja

Además, Marco ha lamentado que “mientras los autónomos tienen que seguir haciendo frente a su cuota, el Gobierno de Sánchez sigue haciendo la estatua y las entidades locales no tenemos capacidad económica suficiente para hacer frente a esta situación”, el concejal de Cs ha comentado que “nos están dejando tirados, a las entidades locales, a las CCAA. Y la pandemia no entiende ideología política, no entiende de colores políticos, ni de rédito electoral” .

Finalmente, el portavoz del grupo municipal de Cs Guadalajara ha adelantado que van a registrar una propuesta para que “no haya ni un atisbo de duda con el plan de vacunaciones”, debido a los casos que “estamos conociendo donde cargos públicos se han saltado el protocolo y han sido vacunados cuando no debían” ha indicado Israel Marco, portavoz de la formación naranja en la capital alcarreña.