Denuncian amenazas y agresiones sobre los trabajadores de Alcohete

Según explica este sindicato en un comunicado hay un auxiliar de enfermería de baja y las amenazas "son continuadas y de tipo sexual para las mujeres trabajadoras del centro", que se vienen denunciando por las vías internas. Aseguran que el colectivo de Auxiliares de Enfermería (42) en turnos de mañana, tarde y noche, en el último año y medio aproximadamente, viene haciendo frente a una situación límite puesto que el equilibrio: adecuación Centro // tipología usuario no se consigue, creándose situaciones de riesgo elevado para los colectivos más cercanos a estos usuarios (enfermería, limpieza, ordenanzas...).

Así recuerdan que en los últimos meses ha habido un incendio exterior y dos interiores en este centro de salud mental, y explican que han reclamado sistemas de seguridad presentes en cualquier Centro con menor índice de peligrosidad como puedan ser los “botones de pánico”, sin recibir respuesta de la Administración.

Aseguran que "algo no funciona bien" en Alcohete y que se necesita más equipo de profesionales. "No podemos ir a trabajar con miedo. Miedo no sólo a las agresiones de un usuario en determinado estado de salud… miedo a la indiferencia de la institución que tiene que defendernos", señalan en su comunicado.

Además muestran su preocupación porque se les ha comunicado que cambiará la titularidad del centro pasando al SESCAM, "pero en ningún momento se ha comunicado a la parte social, no sabiendo cómo ni por quién se va a desarrollar y en manos de quién quedará la gestión del centro".