Denuncian por maltrato en encierro de Torija con un caballo corneado

Apuntan que de nuevo es el PSOE quien gobierna en este pueblo y autoriza "estas cruentas prácticas" y muestran un vídeo "que nos perturba hasta el extremo nos fue enviado anoche por un vecino anónimo de la localidad. En él, vemos como un caballo sin el arnés de protección es alcanzado por un toro. El caballista cae al suelo, pero el desdichado caballo es embestido repetidas veces por el astado a la altura del vientre. El humano consigue huír, pero el équido es perforado en varias ocasiones, eviscerando a su paso los intestinos mientras cocea duramente al bóvido en la cabeza",.

Además apuntan que "el público se lamentaría durante minuto y medio, pero en el vídeo podemos distinguir que lo asumen al momento: están acostumbrados a estos trágicos desenlaces".

Recuerdan que en la provincia de Guadalajara se suceden los encierros motorizados por el campo. "En estos demenciales 'festejos', en los que cualquiera que desee asistir, puede acorralar, violentar, agredir e incluso atropellar a los animales. Sin matizar con eufemismos estas vergüenzas, nos llegan a diario vídeos y fotografías aberrantes. En los propios foros tauricidas podemos leer cómo se vulnera la integridad, dignidad y protección de los animales utilizados para saciar los más bajos sadismos. Les lanzan petardos, les acosan con picas, les empujan a zanjas, les atropellan con todoterrenos... Brihuega, Loranca de Tajuña, Torija. Siempre financiado con dinero público que pagan los ayuntamientos, la Diputación y el mimo y subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha".

Por último señalan que debido a la pandemia, más de un 80% de los festejos taurinos se han cancelado.

"Las cuentas no les salen a los ganaderos. ¿Cómo remontarán estos dos años de pandemia sin los cuantiosísimos ingresos que percibían? ¿Esperan que el erario público se haga cargo de tan enormes pérdidas? Parece que el Partido Socialista en nuestra región, liderado por Emiliano Garcia-Page está convencido de poder sufragarlo. ¿Cuántas áreas que vemos recortadas en CLM podrían verse beneficiadas con estos ingresos? No volveremos a ennumerarlas. Las irregularidades y permisividad que contemplamos a diario pueden convertirse en pérdidas humanas por 'accidente'", concluyen en su comunicado, haciendo un llamamiento a todas las vecinas y vecinos de Guadalajara, y de Castilla-La Mancha en su conjunto, "que hartos de presenciar cómo miles y miles de euros se despilfarran en organizar estas matanzas mientras no tienen asistencia médica, biblioteca o carreteras decentes, desean pararle los pies a quienes hacen negocio con la tortura animal".