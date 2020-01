Echániz asegura que hay motivos para estar preocupados por la investidura de Sánchez

Ante el debate de investidura que comienza mañana, el diputado nacional por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha querido destacar que para el Partido Popular estamos ante una situación muy grave para nuestro país porque ha recordado que el candidato Sánchez “ha incumplido todas sus promesas de campaña electoral, ha engañado a todos los españoles, ha engañado a sus propios votantes diciendo que no iba a pactar ni a ceder en todas las cuestiones que ha ido desarrollando, desgranado y cediendo en los últimos días llegándose a poner prácticamente de rodillas delante de quienes no tienen otra intención que la de romper España”. Echániz ha apuntado que a Sánchez sólo le ha importado continuar en la Moncloa “y ha vendido su alma al diablo para mantenerse en el poder, algo muy grave en política”.

El parlamentario nacional ha asegurado esta mañana que el pacto entre el PSOE y ERC “liquida la soberanía nacional con la consulta independentista, la igualdad entre españoles con la mesa de gobiernos bilateral y la legalidad al hablar de superar la judicialización de un falso conflicto político”. Echániz ha denunciado que Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas con tal de seguir en Moncloa, por ello, el PP “actuará como dique de contención “ante un Sánchez que ha vendido a España con tal de ser presidente del Gobierno”.

Echániz ha asegurado que Sánchez está haciendo añicos su hemeroteca porque está cediendo y asumiendo todo lo que quieren los independentistas. “Es un fraude electoral: ha pasado de querer tipificar la convocatoria de un referéndum ilegal a querer convocar él uno mismo”. Igualmente ha asegurado que los barones del PSOE están todavía a tiempo de frenar a Sánchez. También pueden revolverse sus diputados que tienen que votar su traición a España, “si no paran a Sánchez, serán cómplices de su traición”.

Asimismo, ha asegurado que desde el PP “vamos a realizar una oposición firme, constructiva, rigurosa y seremos el dique de contención frente al futuro gobierno de Sánchez con Unidas Podemos”. Echániz ha aseverado que Sánchez ha firmado el pacto del retroceso, de la crisis, de la inestabilidad y de la ruptura del consenso institucional. “El pacto con Unidas Podemos está marcado por el oscurantismo y todavía no deja ver toda la realidad de lo que viene”, ha señalado.

Del mismo modo ha afirmado que la política laboral de “Iglesias y Sánchez va a poner en peligro alrededor de 100.000 empleos”. Además, se llevará a cabo “una subida masiva de impuestos de 10.000 millones de euros. También con este pacto, ha apuntado Echániz, “habrá una subida del gasto que podría alcanzar los 36.000 millones, y que conllevará la destrucción de empleo. De igual modo, también los autónomos saldrán malparados ya que se triplicará su cuota.

Pactos con ERC Y PNV

El parlamentario nacional también ha calificado de “bochornoso, preocupante y sin precedentes” en pacto con ERC. “Es un acuerdo con un señor que está en la cárcel, condenado por sedición y poniendo en graves aprietos a instituciones muy prestigiosas del Estado, como es la Abogacía. Por ello, ha asegurado que Sánchez es “un fraude electoral” y ha recordado que “con la Ley no se negocia, la Ley se aplica” a la vez que ha aseverado que “la Ley no está al servicio de Sánchez, es Sánchez quien está al servicio de la Ley”.

En cuanto al acuerdo con el PNV, en opinión de Echániz, “es una vergüenza histórica” que busca liquidar el Estatuto de Guernica y que está plagado de graves concesiones a las reivindicaciones históricas de la banda terrorista ETA y del sector más radical del PNV. “Echar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Navarra es el precio que Sánchez va a pagar por seguir en La Moncloa”. Echániz ha afirmado que “quiere un presidente del Gobierno que eche a los radicales y a los que incumplen la Ley, no a la Policía y a la Guardia Civil”. Además, se ha preguntado, ¿no tienen que decir nada los presidentes autonómicos sobre el acuerdo con Unidas Podemos y ERC? ¿qué se esconde tras el silencio de tantos y tantos diputados del PSOE que con su voto auparán a este Gobierno?

Por ello ha asegurado que desde el PP “lanzamos un mensaje de fortaleza porque no vamos a permitir que se cambie el marco constitucional, porque nación soló hay una; no permitiremos que haya referéndums ilegales y no vamos a permitir que se haga borrón y cuenta nueva con los fugados”.

Demoledores datos de desempleo

Otro de los aspectos relevantes de esta jornada han sido los datos de desempleo conocidos esta misma mañana. El diputado nacional ha apuntado que el bloqueo político provocado por Sánchez también ha llegado al empleo. En 2019 se han creado 384.373 empleos, 180.000 menos que en 2018 cuando se crearon 563.965. “En 2018 se crearon 1.545 empleos diarios frente a los 1.053 que se han creado en 2019. Estos datos ratifican la desaceleración del mercado laboral motivada claramente por la incertidumbre que generan los socialistas”.

Los datos de empleo de diciembre, ha dicho José Ignacio Echániz, “confirman que cuando el PSOE entra por la puerta de La Moncloa, el empleo sale por la ventana”. Además ha apuntado que es el peor año de creación de empleo desde 2013 y de reducción de paro desde 2012. También en Castilla-La Mancha esta situación es preocupante. En la actualidad acumula 170.311 parados, 5.270 más que hace un año.

La provincia de Guadalajara también está en peor posición que hace un año con 14.998 personas en situación de desempleo, 592 más que el mes anterior, de los que 275 son hombres y 317 son mujeres. Además, ha subrayado que un total de 1.198 menores de 25 años están en situación de desempleo. Según el sector de actividad económica la provincia de Guadalajara acumula 340 personas en agricultura (45 más que hace un año), 1.134 en industria (27 más que en 2018), 1.130 en construcción (41 más que en 2018) y 11.507 en el sector servicios (677 más que en 2018)

Finalmente, Echániz ha señalado que el ritmo de creación de empleo se ha reducido significativamente con respecto al año anterior. En 2018 se crearon 2.780 empleos en la provincia de Guadalajara frente a los 1.401 que se han creado en 2019.