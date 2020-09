Asegura que García Page no ha estado nada afortunado con las declaraciones hacia Madrid,” no ha sido nada justo, y ha introducido en el debate político un elemento de distorsión que es inaceptable” y por ello pide su rectificación.

Echániz: "Exijo a García-Page que abandone la confrontación con Madrid"

Por ello, ha pedido que deje de echar la culpa a otras comunidades y ha exigido a los gobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha que tomen medidas responsables y eficaces que permitan que mantengamos a raya esta epidemia. El parlamentario nacional ha lamentado el intento de los gobiernos socialistas de cargar las tintas contra el Gobierno del Madrid porque es del PP y que no hayan actuado de la misma manera con otras comunidades como Cataluña, Andalucía o Aragón que desgraciadamente también están sufriendo con mayores consecuencias esta pandemia. “García Page no ha estado nada afortunado, no ha sido nada justo, y ha introducido en el debate político un elemento de distorsión que es inaceptable. No se puede pedir unidad y acuerdo con la mano izquierda para abordar estas cuestiones y dar bofetadas con la derecha a la comunidad autónoma vecina, que por otra parte es fruto de riqueza para nuestra región porque genera muchos puestos de trabajo para los vecinos de esta región”.

El diputado nacional por Guadalajara también ha lamentado el rumbo que está tomando la pandemia en España con cerca de 110.000 contagios nuevos en los últimos días y 177 fallecimientos en la última semana. “Estas cifras ponen en evidencia que entramos de lleno en una segunda ola que con toda probabilidad sea más ancha que en la anterior pero menos letal. Por ello, las autoridades sanitarias deberían estar trabajando de lleno en el diseño de protocolos y planes para el control de la misma”. Echániz ha recordado que en estos meses el Gobierno no ha hecho bien su tarea y que en lo único que se ha esforzado es “en intentar engañar a los ciudadanos, no dando las alarmas que venían de la OMS, incitando a asistir a manifestaciones, no diciendo quien formaba el comité de expertos o negando la necesidad de usar mascarillas obligatorias hasta junio, entre otras cuestiones”.

El parlamentario nacional ha aseverado que “las cosas no se han hecho bien, se ha hecho la vista gorda con problemas profundos de esta pandemia y se ha hecho campañas de marketing, de aplausos y de contar que nada pasaba cuando la realidad era muy grave y profunda”. Por ello ahora pide al Gobierno socialista que se ponga a trabajar de manera inmediata y ha criticado que, en plena pandemia y segunda ola, el presidente haya estado de vacaciones en vez de trabajar y velar por el bienestar de los españoles”.

Igualmente ha criticado que Sánchez haya desestimado todas las propuestas que el PP ha puesto encima de la mesa como un plan Cajal con reformas sanitarias “dirigidas especialmente para atención primaria pero también para la creación de agencias de salud pública de carácter nacional que permitan organizar mejor las epidemias que hemos tenidos y que seguramente vayamos a tener en el futuro. También ha desestimado propuestas de pacto en materia económica o educativa, así como de las diferentes cuestiones que hemos planteado”.

José Ignacio Echániz también ha mostrado su preocupación por la falta de acuerdo a nivel nacional en materia educativa. Es más, ha reprochado que no exista un protocolo común para todas las regiones y ha criticado “que Sánchez haya centrifugado responsabilidades en las CCAA de forma que en este momento existan 17 planes distintos para abordar ese inicio de curso. Nosotros creemos han de tomarse medidas homogéneas para todo el país, aunque luego se particularicen en cada región, pero partiendo de un plan nacional”, ha matizado.

Los datos de paro registrados del último mes “no son nada positivos”

Echániz también se ha referido a la situación económica y ha apuntado que España sufre la situación económica más preocupante de los últimos 30 años con una caída del PIB que se acerca al 15%, con un aumento del déficit cercano al 14% y con un paro del 23,7%. En palabras del diputado nacional, esto revela que “los datos económicos son mucho peores que los de crisis anteriores” y que entramos en una situación realmente difícil para nuestro país. La triste realidad es que “hoy tenemos más parados que hace dos años, hoy tenemos más pobreza que hace dos años, hoy tenemos menos autónomos y menos empresas y más dificultades como país para salir adelante”.

Echániz ha afirmado que los datos de paro registrados del último mes “no son nada positivos” porque en España aumenta el desempleo en 30.000 personas más, y registra más de 3.800.000 parados, mientras que en Castilla-La Mancha las cosas no son distintas con 120.000 parados, 20.000 más en el último año. En Guadalajara, ha dicho, también es preocupante la situación acumulando 3.555 parados más que el año anterior. El diputado nacional se ha referido al aumento de la precariedad con un 25% y ha recalcado que “cerca de 7.000.000 personas quieren trabajar y no pueden y más de 5.000.000 millones están cobrando unas cantidades medias de 700 euros con enormes dificultades”.

Ante estos nefastos datos ha pedido al Gobierno de España que haga reformas y se ponga a trabajar por las familias y ello pasa por acordar con el resto de fuerzas políticas del país los elementos de transformación que permitan abordar esta situación”. En este sentido ha apuntado que el PP tiene mucha experiencia “y queremos colaborar con el Gobierno, pero el problema es que están atados con un socio que es muy radical y que no le permite hacer las reformas que España necesita de manera urgente”.

Por otro lado, Echániz ha tenido unas palabras de recuerdo emocionado hacia la persona de Daniel Martínez Batanero, que como él estudio en Salesianos, y han sido compañeros en la vida política durante más de 30 años desde que comenzaran en NNGG y después coincidieran como concejales en el Ayuntamiento de Guadalajara y finalmente cuando ostentó el cargo de director general de Nuevas Tecnologías de la Junta.