Echániz recuerda que “por fin” Sánchez se enfrenta a su primer Debate de la Nación

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, se ha referido a la celebración una figura parlamentaria esencial a lo largo de un ejercicio político como es el Debate sobre el Estado de la Nación que tendrá lugar la semana que viene. Un cita que no se ha producido en los últimos cuatro años y que ha calificado “de anomalía democrática” porque Pedro Sánchez ha decidido “no presentarse a este debate desde que es presidente, situación que contrasta con lo que el propio Sánchez le exigía puntualmente a Mariano Rajoy cuando el socialista estaba en la oposición”.

Echániz ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en Guadalajara, donde además ha criticado “la falta de sensibilidad democrática del presidente del Gobierno “que no ha querido someterse a este debate de política general”.

Este debate va a dar la oportunidad de poner sobre la mesa la mala situación que atravesamos y que lamentablemente, ha dicho Echániz, “se traduce en una profunda crisis económica que afecta directamente a las familias especialmente de rentas medias y bajas”.

A su juicio, las nefastas políticas puestas en marcha por Sánchez, de aumento generalizado de los impuestos y de subida de los suministros, como la gasolina, el gas o los alimentos, están haciendo que disminuya hasta en dos puntos la capacidad de ahorro en las familias españolas “provocando un impacto muy importante en su capacidad adquisitiva y de bienestar”.

Echániz ha asegurado que todo esto está ocurriendo como consecuencia de aumento de recaudación por parte del Gobierno, que desde el inicio del año ha recaudado más de 15.000 millones de euros más de lo previsto del bolsillo de los españoles. “Los españoles sin haber mejorado su capacidad económica están pagando muchos más impuestos como consecuencia de la subida de la inflación”. Por ello, en este debate el PP va a pedir Sánchez que devuelva el exceso de recaudación que ha tenido el Gobierno como consecuencia de d subida de los precios con carácter retroactivo, de no hacerlo significaría que está aplicando una política tributaria regresiva que esquilma a los ciudadanos”.

Echániz ha asegurado que podría haberlo devuelto hace mucho tiempo, “pero ha preferido no hacerlo porque tiene compromisos de gastos muy importantes para retribuir políticamente a sus amigos”. Tampoco “se puede permitir que España tenga 22 ministerios, más de 800 asesores y que exista una lucha titánica permanente dentro del propio Gobierno”.

Además ha reprochado duramente a la izquierda, aquella que tanto hablaba de pobreza energética, “que en el momento en el que la luz está más cara deje de hablar de este término y ha aprovechado para preguntar a la izquierda política y sindical “¿dónde están las manifestaciones, los gritos y pancartas que sacaban cuando el precio de la energía era muy inferior al actual? Esto demuestra esencialmente una falta de coherencia y sensibilidad”.

Echániz ha señalado que habrá muchos más problemas que serán objeto en este debate “como que todos los niños puedan recibir clase en castellano en el territorio español o la falta de médicos especialistas y rurales en toda la geografía dejando de cubrir las necesidad asistenciales”.

Echániz ha asegurado que todo esto es fruto “de una mala gestión política, económica y social y de las peleas internas” que está sufriendo el propio Gobierno que derivará en una crisis mucho más compleja que la que vivimos en 2007 “porque el Gobierno ha errado en todas sus previsiones económicas y no ha valorado las propuestas constructivas que ha presentado el PP con objeto de ayudar”.

El diputado nacional ha recordado que el Partido Popular y Feijóo, han pedido a Sánchez que ajuste las tarifas del IRPF a la nueva inflación y no lo ha hecho. Esto se une a la mala gestión de los Fondos Europeos “porque no se está gastando adecuadamente, no están haciendo reformas serias” para poder mejorar nuestra capacidad de crecimiento, y sin embargo, en lugar de tomar medidas reformistas la respuesta del Gobierno ha sido “más sanchismo”, que significa “redoblar la guerra ideológica por parte del Gobierno y también poner en marcha la segunda fase del manual de resistencia de Pedro Sánchez que consiste en apropiarse de las instituciones públicas”.

Por todo lo anteriormente expuesto, Echániz apunta que España llega a este debate en unas circunstancias “muy desafortunadas” y ha subrayado que el PP ha presentado propuestas de acuerdos con objeto de ser útiles para los ciudadanos “y hemos obtenido la callada por respuesta”. Entre estos ha destacado el Plan Económico Alternativo para el país, el Plan Integral de Seguridad y Defensa para España que mejore nuestras capacidades o diferentes acuerdos de reformas institucionales en el ámbito de la justicia, todos ellos sin repuesta por parte del Gobierno.

Por todo ello, “vamos a pedir a Sánchez que reconsidere su política, que modifique los presupuestos en vigor porque están mal calculados, que devuelva a los ciudadanos lo que ha recaudado de más, que mejore las capacidades defensivas de España y que presente los presupuestos del año 2023 adecuados a la nueva situación, entre otras cuestiones”.

Finalmente, Echániz ha asegurado que la única alternativa que existe en España es el Partido Popular que presenta iniciativas “con trazabilidad desde la responsabilidad de Estado, la moderación, la serenidad y el deseo de llegar a acuerdos para modificar el rumbo de nuestro país y que las familias y empresas mejoren su calidad de vida”.