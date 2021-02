Echániz reprocha al PSOE que “su nefasta gestión” de la crisis sanitaria

El parlamentario nacional ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde ha añadido que hoy se ha conocido que hemos superado “los tres millones de contagiados y superado los 63.000 fallecidos en términos oficiales, lo que significa que estaremos por los 90.000 fallecidos reales”. En las últimas horas en España se han comunicado más de 16.400 nuevos casos y han perdido la vida de 766 personas, mientras que en Castilla-La mancha la tasa de infección está en los 720 casos.

Echániz ha afirmado que sorprende que cuando vemos iniciativas políticas que funcionan bien como el Hospital de Pandemias en Madrid, que está dando una atención personaliza a los enfermos, “tengamos en nuestra región un hospital nuevo en Toledo terminado, y no se haya puesto a disposición de los pacientes para descongestionar el resto de hospitales de la región”. De este modo, ha dicho, “podría continuar la actividad asistencial clínica normalizada que no tiene que ver con la pandemia”. Por ello, ha pedido explicaciones a Page “por no permitir esa gestión eficaz en mitad de la pandemia más importante que ha sufrido España y nuestra región en el último siglo”.

También se ha referido a las manifestaciones de los hosteleros que están teniendo lugar hoy en Toledo, y ha lamentado que las medidas impuestas a este sector les haya impedido poder mantener a sus familias. A juicio del diputado nacional, “el Gobierno que tiene la responsabilidad de tomar medidas, también tiene que aportar soluciones para aquellas personas que se vean más afectadas por sus decisiones. Esa es la responsabilidad de Page y Sánchez ahora mismo, dar soluciones inteligentes y alternativas que tengan el respaldo de la administración para poder mantener los puestos de trabajo y actividad económica”.

Para Echaniz, en Castilla-La Mancha, al igual que en el Gobierno de la nación, “no lo está haciendo bien y los datos lo manifiestan” y por ello, “Page haría muy bien en fijarse en las respuestas que están dando otras comunidades autónomas que están cerca y que tienen cifras mucho mejores, sin ser tan restrictivas, y están respondiendo con mucha mayor agilidad y eficacia a los retos que está produciendo la pandemia del coronavirus”. Echaniz ha recomendado a Page que deje de criticar a otras comunidades y “se ponga a trabajar `porque tiene muchas cosas que hacer”.

En esta misma línea ha afirmado que el Gobierno de España tiene las peores cifras fruto de muchos motivos. El primero y más importante, ha señalado, “es que el nuevo ministro, inexperto en la materia, no vio venir la infección, no sabía lo que tenía entre manos y reaccionó tarde y mal”. Ahora mismo “vemos como no solo no han sido capaces de liderar el proceso de un Plan Nacional Integral de abordaje de las Vacunas, sino que se están generando múltiples problemas de organización, suministro y de liderazgo por su mala gestión”. Echániz ha aseverado que “hace falta un Gobierno que liderarse la respuesta integral de todas las Comunidades Autónomas a esta pandemia y lo que ha hecho ha sido parapetarse en la descentralización de las funciones y no asumir una política nacional que diese una respuesta eficaz a la pandemia”.

En cuanto a las Elecciones Catalanas, el diputado nacional ha criticado que el candidato Illa haya huido de sus responsabilidades para hacerse cargo de una candidatura, “cuando ha quedado más que constatado que es un mal gestor que ha faltado continuamente a la verdad y sin embargo le hayan visto como líder para Cataluña con la poca capacidad de gestión que tiene”.

El parlamentario nacional también se ha referido a los Fondos Europeos. Sobre esta cuestión ha apuntado que “está enormemente preocupado de que se haga sin el control adecuado por parte de las instituciones del país y sin el concurso de una autoridad independiente capaz de buscar las mejor inversiones para la recuperación de este país”. Igualmente ha criticado que Vox “hiciera el boca a boca al Gobierno”, y en una votación que el PSOE tenía perdida, porque le abandonaron sus propios socios de Gobiernos, Vox “le diera el soporte que va a permitir a Sánchez que pueda utilizar esos 140.000 millones a su libre antojo y sin ningún tipo de control técnico e institucional”.

Destrucción de empleo

Finalmente, Echániz ha hecho alusión a los datos de paro, en concreto ha recordado que desde que el PP dejara el gobierno en Guadalajara hay 4.300 personas desempleadas más, de los cuales 2.700 han sido generados en 2020, mientras que en Castilla-La Mancha esta cifra asciende a 20.000 parados más. Por ello ha lamentado que siempre que Gobierna el PSOE “sufrimos un aumento desbocado del paro”.

En España, en 2020 se han destruido 620.000 empleos y la tasa de desempleo ha superado el 16%. La crisis que estamos padeciendo ha provocado que en 1.200.000 familias no entre dinero fruto de un empleo. “Esto es un drama social que está afectado a la prosperidad de muchas familias y que está haciendo que el gasto en prestaciones haya aumentado de una forma exponencial”. Echániz ha recordado que ya son cerca de seis millones de personas las que queriendo trabajar no pueden, de las cuales 730.000 son trabajadores en ERTE y 380.000 autónomos que están en cese de actividad.

Estas cifras, ha dicho, son el triple de la Unión Europea, “una vez más, España es el farolillo rojo, la nación de Europa que más empleo destruye, que más desempleados tiene y que más paro genera”. Desde su punto de vista estos datos son una llamada de atención “para que los ciudadanos sepan que este Gobierno está haciendo malas políticas económicas, malas políticas sociales y de empleo, y malas reformas que no nos permiten salir de esta nefasta situación. Por ello, ha insistido en la necesidad de aprobar reformas en todos los ámbitos “que permitan que España utilice esta situación para mejorar nuestra capacidad de perspectiva de futuro y de generar riqueza” ha concluido.