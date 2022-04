Ecologistas en Acción denuncia podas "abusivas" en Cabanillas

"Se están produciendo podas brutales en pleno mes de abril en la calle Benalaque, la entrada principal al pueblo, recortando los aligustres en un momento en que las aves que los utilizan, muchas de ellas protegidas, se encuentra en plena época de reproducción, desapareciendo así sus refugios y sus nidos", señalan

El Ayuntamiento continúa realizando podas abusivas o incluso eliminando totalmente los árboles de las calles, a la vez que se utiliza masivamente el glifosato para acabar con las hierbas de calles y parques. Coincidiendo con la llegada de una nueva empresa de jardinería, el pasado invierno se podó de una forma inaceptable el arbolado de uno de los parques, y se talaron todos los árboles de la calle Francisco de Quevedo, entre otras. Y todo esto sucede a la vez que se anuncia a bombo y platillo la inauguración de un nuevo parque, explican desde esta organización.

"Sin discutir si la poda es necesaria, supuesto que no compartimos, no entendemos la poda y desmoche de árboles en la plaza del pueblo o situados en zonas donde no hay viviendas próximas que lo justifiquen. A pesar de que el verano ya está próximo, el Ayuntamiento se permite el lujo de podar árboles que dan sombra en las calles y que pueden mitigar un poco el calor de los próximos meses. Tampoco entendemos que en pleno siglo XXI Cabanillas pase por alto la necesidad de renaturalizar las ciudades, de abandonar los herbicidas y de proteger el arbolado como herramienta de lucha frente al cambio climático. Nuestra sensación es de nula sensibilidad ambiental del consistorio, que considera que los árboles son un mero mobiliario urbano que sólo sirve para lavar su imagen (greenwashing)", concluyen en su comunicado.