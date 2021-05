Ecologistas en Acción pide la anulación del proyecto Alovera Beach

El proyecto de parque de ocio presenta numerosas inconcreciones, sobre todo en lo que se refiere a los recursos hídricos requeridos, a la depuración de las aguas residuales y a la movilidad en el propio municipio. También la Consejería de Desarrollo Sostenible ha aprobado una declaración de impacto ambiental positiva en un procedimiento simplificado, cuando dada su magnitud y características debería haberse seguido el procedimiento ordinario.



Aunque el parque de ocio cuenta con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que establece para Alovera un consumo de 61,3168 hm3 al año en el horizonte de 2021, no se ha tenido en cuenta que en los próximos meses se aprobará el Tercer Ciclo de Planificación de la Confederación, referida a los años 2021, 2027 y 2033. Por tanto, no es seguro que se disponga de recursos hídricos suficientes, y más en el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Además, el propio proyecto apunta la posibilidad de la apertura de pozos de agua subterránea y de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Regantes de la Vega del Henares, lo que arroja nuevas dudas sobre la disponibilidad real de agua en la cuenca del Sorbe.



Esto sin tener en cuenta los intentos de interconexión de los embalses de Beleña y Alcorlo, lo que deja claro que ni la propia Mancomunidad de Aguas del Sorbe tiene plenamente garantizados dichos recursos futuros. Y que a muy pocos kilómetros, los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía tienen que abastecerse de agua en verano con camiones cisterna. Hay que recordar que el parque de ocio de Alovera Beach no es una necesidad primaria que sea necesario abastecer con la red municipal de agua potable.



Respecto a la depuración de las aguas residuales, el proyecto se fía a la construcción de una nueva depuradora - de la que también se encargará la empresa Rayet - en el plazo de dos o tres años, el mismo plazo para la ejecución del parque de ocio. Se ha aprobado el proyecto, por tanto, sin tener plena seguridad sobre ello.



Alovera Beach se ejecutará sobre una parcela municipal de uso dotacional para equipamientos locales, pero no se ha justificado el interés general o la necesidad real de la población de Alovera de un parque de ocio que supla estos servicios.



El proyecto establece un aforo máximo de unas 12.000 personas, pero sólo se prevén 612 plazas de aparcamiento, que seguramente serán insuficientes en los días de mayor afluencia y se generará, por tanto, un grave problema de movilidad. Asimismo, no se ha tenido en cuenta la huella de carbono que generarán los desplazamientos desde la futura Comunidad de Madrid hasta Alovera.



Por último, poner de manifesto que con la aprobación de este proyecto el Ayuntamiento de Alovera atenta contra el principio constitucional, recogido en el artículo 47, de regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general, para evitar tensiones especulativas. Y lógicamente el interés especulativo es el que subyace en el proyecto de Alovera Beach de la inmobiliaria Rayet.