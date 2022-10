Ángel Fernández-Montes ha destacado en las reuniones que “ empezamos un curso en el que la pandemia del COVID no es nuestro principal caballo de batalla, sino que centraremos todos los esfuerzos en ofrecer la educación de calidad por la que siempre hemos apostado desde el Gobierno regional” y ha recordado que entre las principales novedades para el curso 2022/23 se encuentra la aplicación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) en los cursos impares, para pasar a aplicarse en la totalidad de los cursos el próximo año, “una oportunidad educativa que hemos de saber aprovechar”. En este sentido, ha indicado su voluntad de mantener también un encuentro con representantes de las AMPAS para informarles de la aplicación de la Ley y los recursos que se ponen en marcha al respecto.



El delegado ha agradecido la colaboración y el esfuerzo que las y los profesionales docentes realizan, no solo durante la pandemia, sino siempre, “conscientes de que trabajamos con lo más valioso de la sociedad: la infancia y la juventud” y ha insistido en la necesidad de trabajar “por un aprendizaje no tanto en contenidos, sino en competencias”.



Fernández-Montes ha destacado que “estamos ante un momento histórico en materia educativa en la provincia”, con inversiones en infraestructuras que rozan los 30 millones de euros, que han permitido llevar a cabo ampliaciones y reformas en centros educativos, así como poner en marcha nuevas infraestructuras. El delegado se ha referido también al incremento en las ayudas para comedores escolares o libros de texto y ha hecho especial hincapié en el importante impulso que se ha dado a la Formación Profesional en la provincia durante la presente legislatura. En este punto ha recordado que en este periodo la provincia ha pasado de contar con 65 a 86 ciclos de FP y de cinco a nueve aulas de emprendimiento.



Durante las reuniones, los equipos directivos de los centros han podido analizar cómo está siendo el inicio del curso, plantear sus dudas y propuestas, así como tener un contacto directo con las distintas personas que conforman los equipos de cada servicio de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes para facilitar los contactos y establecer líneas de trabajo entre los centros y los departamentos de la Delegación, “siempre con la voluntad de avanzar hacia la excelencia educativa y sin perder de vista el sentido de nuestro trabajo, que siempre serán nuestras alumnas y alumnos” ha explicado el delegado.