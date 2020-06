El alcalde de Campisábalos anuncia por carta que ha sido apeado por una moción de censura

De Pablo, que era alcalde desde 2007, asegura que más allá del as discrepancias, el otro concejal del PP justifica la moción por su edad, "dice que soy viejo y chocho”, y expresa amargamente lo que considera como una traición y una deslealtad.

A continuación reproducimos íntegra la misiva enviada a nuestra redacción:

Desde el año 2007 en que los habitantes de Campisábalos me dieron su confianza, he tenido el honorde ser su alcalde, y como muestra de agradecimiento he trabajado duro con mi equipo para hacer de Campisábalos un lugar atractivo para vivir y visitar. Mi prioridad ha sido siempre administrar el dinero de los vecinos con honestidad y dignidad, cumpliendo con la normativa vigente en todos y cada uno de los aspectos. Debo reconocer que, en algunos casos, los proyectos no han resultado como queríamos, pero con responsabilidad hemos sabidoreorientarlos para una correcta ejecución.

Durante este periodo puedo resaltar diferentes logros, tales como la construcción del Centro de Interpretación “El Mensario”, con restaurante, bar y habitaciones; la ampliación del cementerio municipal; la pista polideportiva; el arreglo de aceras y calles; la renovación de conducciones de agua y alcantarillado; la rehabilitación del lavadero; el acondicionamiento del antiguo vertedero; la construcción y adecentamiento del aparcamiento y zona de arbolado; la creación y aprobación del escudo heráldico y bandera del municipio de Campisábalos; laorganización del aprovechamiento micológico y de los archivos municipales; o el embellecimiento, desarrollo y mejora general del pueblo. Y qué decir tiene de la situación financiera del Ayuntamiento que, a día 22 de junio, tiene en sus cuentas saldo positivo de 296.985,29 euros.

En todo este tiempo me he sentido arropado por todos los vecinos, salvo afortunadamente por algunos pocos y, en concreto en el último mes, por quienes han actuado sin la lealtad esperada, razón por la que me siento profundamente decepcionado e incluso traicionado. En las últimas elecciones me presenté por el Partido Popular, con otro compañero, una persona que, ganándose mi amistad y mi confianza, se mostró muy interesado en acceder al Ayuntamiento, y yo le ayudé encantado, recomendando a los votantes, como no podía ser de otro modo, que nos votaran a los dos. Y así fue, y salimos elegidos los dos, el más votado yo, a continuación, él, y luego un concejal de otra formación política.

A lo largo del mandato le he dado toda clase de explicaciones, con el fin de que fuera aprendiendo “el oficio” (que cree conocer y en mi opinión no conoce), hasta que, por algunas discrepancias, a mi juicio de menor cuantía o sin importancia, y tras varios encuentros anuncia y decide que va a plantear una moción de censura con el concejal de la oposición, para cesarme como Alcalde.

Los motivos, ninguno razonable, salvo el recurso a la edad, a mi edad, - dice que soy “viejo y chocho”- a la que deseo que llegue todo el mundo, a ser posible en las mismas condiciones que yo, que, salvo porque padezco algo de artrosis, la cabeza la tengo en mi sitio y el juicio también. Dicho de otra forma, no puedo picar una zanja o correr los 100 metros lisos -algo que no es necesario hasta el momento para ser alcalde-, pero tengo la cabeza bien sentada y también preparación cultural, que no creo que sean inconvenientes para desempeñar el cargo de primer edil.

Como digo, no hay motivo que justifique la moción de censura que ha tenido lugar hoy -ni por parte de mi compañero de partido ni del concejal socialista- como tampoco lo hay para una deslealtad o traición que no alcanzo a entender a pesar de mis años y de mi experiencia en la vida. Me siento traicionado, sí.

Tras estas palabras y mis reflexiones en voz alta, me quedo con lo mejor durante todo este tiempo, la confianza que el Partido Popular de Guadalajara ha depositado en mi persona para ser alcalde de Campisábalos desde el año 2007 hasta hoy y, sobre todo, la confianza que los vecinos del pueblo han depositado en mi persona durante todos estos años, incluso en el momento actual, confianza que me permitiría seguir siendo alcalde si la deslealtad de aquel en quien confié no lo impidiera recurriendo a una moción de censura y si el Partido Socialista no se hubiera prestado a apoyarla para sacarla adelante.

A todos los que han confiado en mí y siguen haciéndolo, gracias.

Un fuerte abrazo, Pedro José María de Pablo Ricote.

Alcalde de Campisábalos desde el año 2007 hasta el 24 de junio de 2020