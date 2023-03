El año pasado, 74 personas lesionadas en accidentes en Guadalajara no hacían uso del cinturón

Junto a estas acciones de control habituales, se intensificará la vigilancia desde el aire con helicópteros y drones de la DGT, tanto en vías convencionales como de alta ocupación, así como con un control automatizado a través de siete cámaras instaladas en la provincia.

El uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil tiene un efecto directo en la probabilidad de sufrir lesiones y en la gravedad de estas. De hecho, diversos estudios han comprobado que su uso correcto reduce el riesgo de lesiones fatales o graves en alrededor del 60%. Por eso, la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez, ha pedido a conductores y usuarios de automóviles que “se pongan el cinturón en todo momento, ya que constituye el elemento de seguridad pasiva más importante y es un auténtico seguro de vida”.

“El año pasado, 74 personas -64 conductores- lesionadas en siniestros viales ocurridos en la provincia no hacían uso del cinturón, y una de ellas resultó fallecida. De haberlo llevado puesto, se hubieran reducido considerablemente o eliminado las lesiones que sufrieron”, ha señalado la subdelegada.

Por su parte, el director provincial de Tráfico, Juan José Arriola, ha explicado que “entre 2019 y 2022, un total de 216 conductores que resultaron lesionados en un siniestro vial no utilizaban el cinturón, y en algún caso las consecuencias fueron trágicas”.

Datos

En una campaña similar, el año pasado se realizaron 5.000 controles, con algo más del 2% de infracciones. Cabe destacar que fueron detectados 18 menores de edad que no llevaban puesto cinturón ni sistema de retención infantil.

En cuanto a la accidentalidad, de los 369 siniestros viales con víctimas registrados el año pasado en la provincia, en 55 casos no llevaban el cinturón de seguridad. En el periodo 2019-2022, este valor alcanza la cifra de 188 siniestros, en los que se registraron 264 víctimas. El 78% de estos siniestros sucedieron en carretera convencional y el 17,5% en zona urbana.

El año pasado se formularon 2.770 denuncias por no hacer uso del cinturón de forma correcta y 125 por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado a la talla y edad del menor. Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, no llevar puesto el cinturón de seguridad supone una infracción grave, sancionada con multa de 200 euros y cuatro puntos, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Recomendaciones