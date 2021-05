El Aula Apícola de Azuqueca ha acogido una jornada virtual entre apicultores de España y Eslovenia

El alcalde azudense, José Luis Blanco, acompañado por la coordinadora del Equipo de Gobierno, Susana Santiago, y el concejal de Buen Gobierno, Álvaro Cuevas, ha mantenido un encuentro virtual con el embajador, Robert Krmelj. El primer edil ha mostrado la disposición del Ayuntamiento a colaborar en temas relacionados con la apicultura u otras materias, al tiempo que ha destacado la presencia de colmenares y láminas eslovenas en el Aula Apícola. Por su parte, el embajador ha destacado la importancia de la apicultura en su país y ha agradecido la participación en esta actividad para intercambiar experiencias.

De manera previa, una delegación de la embajada, encabezada por la consejera jefa adjunta, Tina Grgantov, ha participado en una visita por las instalaciones del Aula Apícola, guiada por su coordinador, Agustín Arias.

Concurso de dibujo

La jornada también ha incluido la entrega de premios del concurso de dibujo 'Día de la Abeja'. En su séptima edición, han participado 1.324 niños y niñas de los siete colegios de Azuqueca. "Cada participante dispone de una acreditación de acceso gratuito a la Red Española de Museos Apícolas, de la que forma parte el Aula Apícola Municipal", explica el edil. Además, el jurado ha seleccionado tres dibujos en las cuatro categorías establecido. Los nombres de los ganadores, que han recibido un diploma acreditativo, un lote de productos apícolas y detalles proporcionados por la Embajada de Eslovenia en España y la Asociación Española de Apicultores, son:

- 3 a 5 años: Sofía Dobarro (5 años B, colegio Giovanni Antonio Farina), Julia Fuertes (3 años B, CEIP Maestra Plácida Herranz) y Marcos Meco (4 años C, CEIP La Paloma).

- 1º y 2º de Primaria: Julia de la Cruz (2º B, CEIP Maestra Plácida Herranz), Miriam López (2º A, CEIP Siglo XXI) y Víctor Lambrada (1º B, CEIP La Paloma).

- 3º y 4º de Primaria: Larisa Nictita (4º B, CEIP La Paz), Violeta Martínez (3º C, CEIP Siglo XXI) y Teresa Fernández (4º A, CEIP Virgen de la Soledad).

- 5º y 6º de Primaria: Valeria Vallejo (6º A, CEIP La Espiga), Ksenia Hristea (5º C, CEIP Virgen de la Soledad) y Juan Recio (6º A, CEIP La Espiga).

Con este concurso, el Ayuntamiento "pretende acercar el mundo de las abejas y la apicultura a los niños y niñas para que, de este modo, tomen conciencia de su importancia ya que facilitan la polinización y contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias a que estos insectos transportan el polen al alimentarse del néctar de las flores", aclara Álvaro Cuevas.