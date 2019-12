El Ayuntamiento de Fontanar condenado pagar más 150.000 € por obras de urbanización iniciadas en 2005

En concreto, en este prologando procedimiento se han producido diferentes sentencias en distintas instancias judiciales del ámbito contencioso - administrativo hasta que hace unos días cobró firmeza el final del proceso judicial dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha.

Se trata de una pugna por la ejecución del proyecto de urbanización del sector 8 industrial del municipio donde está empresa fue una de las adjudicatarias.

En concreto, el Ayuntamiento de Fontanar ha tenido de proceder a la devolución de un aval por valor de 81.552,00 € y otro por valor de 20.388,00 €, ambos depositados en el Ayuntamiento en el año 2005 (uno ya fue devuelto).

Asimismo, ha sido condenado al abono de las minutas de los letrados de la mercantil por valor de 14.256,11 €.

Y, por último, ha sido obligado al pago de facturas del año 2008 junto con los correspondientes intereses por un importe total de 142.145,27 €. Todo ello en referencia a este proyecto de urbanización industrial.

El Alcalde, Víctor San Vidal, ha informado previamente a los portavoces de todos los grupos políticos y ha lamentado que esta situación perjudique las arcas municipales más aún cuando son consecuencia de hechos acontecidos hace más de una década.

No obstante, el primer edil ha adelantado que este “contratiempo” judicial no afectará a la estabilidad económica municipal ni al plan de actuaciones del gobierno, pero desde luego la situación no es la que nadie desearía al inicio de su legislatura.