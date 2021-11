El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre contratará a dos jóvenes en Garantía Juvenil

En concreto, el Ayuntamiento quiere desarrollar el proyecto ‘Transparencia y actualización de la administración local digital’, por lo que es necesario proceder a la selección de dos personas que cuenten con la titulación de Grado Medio o Grado Superior en Gestión Administrativa o Certificado de Profesionalidad de Nivel II relacionado con la rama administrativa e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, la edad de las personas ha de estar comprendida entre los 18 y los 30 años de edad.

Contrataciones de un año

Las contrataciones tendrán una duración mínima de 12 meses, a tiempo completo. La jornada laboral será de 35 horas semanales, en horario y jornada que para cada puesto se determinará en el contrato correspondiente y según calendario establecido por los responsables de los servicios. La retribución a percibir, en todo caso, no será inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.

El anuncio de esta convocatoria, con las bases que la rigen y todos los documentos para presentarse a la misma, puede consultarse ya en la Sede Electrónica Municipal, en la sección Tablón de Anuncios (https://villanuevadelatorre.sedelectronica.es/board).

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección tienen un plazo de siete días naturales para presentar su solicitud y la documentación requerida, a contar desde el jueves 11 de noviembre. Las solicitudes deben presentarse presencialmente en el Registro del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Cualquier forma de presentación que no sea la presencial en el Registro de entrada municipal, requerirá el envío simultáneo, y antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, mediante fax o correo electrónico dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Torre al número Fax 949 26 12 95, o a la dirección electrónica, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , de un comunicado advirtiendo al Ayuntamiento el medio utilizado para el envío de la solicitud y documentación que se acompañe, así como la fecha de envío. En todo caso, no serán tenidas en cuenta las solicitudes que no se hayan recibido en el plazo de 2 días naturales contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El proceso de selección lo determinará una Comisión conformada exclusivamente por personas de la plantilla de funcionarias y funcionarios del Ayuntamiento. En las Bases del proceso pueden consultarse todos los detalles de la convocatoria, con aspectos como la baremación establecida, o los documentos que es necesario aportar.