El COVID-19 también está en municipios pequeños como en Pinilla de Jadraque o Majaelrayo

Por primera vez la Consejería de Sanidad da los datos de la incidencia covid-19 en todos los municipios y no sólo en los mayores de 500 habitantes, lo que pone de manifiesto que el virus no entiende de tamaños de población a la hora de atacar, y que muchos municipios pequeños se encuentran ya con serios problemas como Pinilla de Jadraque , donde 9 de sus 50 habitantes están contagiados en la última semana o Villel de Mesa , donde están contagiados 13 de sus 182 habitantes.

Los datos de todos los municipios eran reclamados por muchos alcaldes y ciudadanos, y por este medio de prensa de manera insistente, pues conocer la realidad es el único modo de actuar en consecuencia y mientras algunos argumentaban que las medidas restrictivas no tenían sentido en las zonas rurales, la realidad demuestra lo contrario. Que entre los diez municipios que más crecen en número de casos absolutos, que no proporcional, en la provincia de Guadalajara, en la última semana, la 3 del año que va del 18 al 24 de enero, se encuentren 5 de los que tienen menos de 500 habitantes, Villel de Mesa, Pinila de Jadraque, Corduente, Campillo de Ranas o Majaelrayo, de los que antes no teníamos ni noticia, evidencia esta necesidad de información.

También hay que decir que hay 200 de los 287 municipios de la provincia que no tienen ni un sólo caso en la semana 3.

Es más si se hace el balance solo en los municipios de menos de 500 habitantes, donde hasta 41 municipios tienen algún caso en la semana 3, la situación empeora con respecto a la semana 2, pasando de 96 a 109 casos en su conjunto, cuando sin embargo en el conjunto provincial hay notable mejoría, con 331 casos menos.

Hecho este apunte el balance semanal, de la semana 2 a 3 del año, lo que viene a evidenciar es que el pico de la tercera ola de la pandemia en la provincia de Guadalajara estuvo en esa semana 2, del 11 al 17 de enero, donde a pesar del temporal filomena, la provincia de Guadalajara registró 1.724 casos con coronavirus, lo que suponía un crecimiento de más del 70% respecto a a semana 1. Ahora en la semana 3 se registran en toda la provincia 1.362 casos, que son 331 casos menos, que supone bajar o decrecer en un 19% respecto a la semana 2.

La incidencia semanal de toda la provincia de Guadalajara baja de 668,83 en la semana 2 a 540,42 en la semana 3 y es la más baja de toda Castilla-La Mancha.

La situación era incluso peor de lo que nos habían dicho, pues en realidad Sanidad suma ahora otros 188 casos a la semana 2, de los que notificó hace 7 días, aunque ahora mejora

Así Guadalajara capital pasa de 624 a 449 casos, que son 175 menos (IA a 14 días 1.249,55); Sigüenza pasa de 60 a 20 casos, que son 40 menos (IA a 14 días 1.856,58) y Azuqueca de Henares que pasa de 202 a 168, que son 34 menos (IA a 14 días 1056,87), encabezando las mejorías. De hecho casi todo el Corredor del Henares mejora, reduciendo su número de casos, y también lo hace Jadraque, uno de los municipio s que más preocupaba por su disparada incidencia, bajando de 65 a 45 casos, aunque mantiene su IA a 14 días en 7.784,85.

No hay mejoría en Molina de Aragón, donde se pasa de 57 a 74 casos, que son 21 más y se coloca con una incidencia a 14 días de 4.000 casos por 100.000 habitantes.

Mayor crecimiento de casos que Molina tienen aún otros dos municipios, pues ambos crecen en 21 casos, son Humanes que pasa de 7 a 28 casos (IA a 14 días 2.339,57) y Sacedón que pasa de 3 a 24 casos (IA a 14 días 1.761,25).

Como es la primera vez que aparecen todos los municipios, en nuestra tabla hemos optado por respetar el orden alfabético para su localización, aunque seguimos marcando en rojo y azul su tendencia a crecer o decrecer con respecto a la semana anterior, así como ofreciendo sus incidencias a 7 y 14 días, incidencias que se desvirtúan en los casos de municipios muy pequeños, como es el caso de Pinilla de Jadraque, con una incidencia por encima de 18.000, pero que es el dato que permite comparar municipios, independientemente de su tamaño.