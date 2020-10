El vendedor de la ONCE Jesús Damián Romero Sáez, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Azuqueca de Henares, desde su quiosco situado en la Plaza General Vives de esta localidad.

El Cupón de la ONCE reparte 280.000 euros en Azuqueca de Henares

EL Cupón Diario de la ONCE ha repartido 280.000 euros en Azuqueca de Henares, en ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 15 de octubre.

El vendedor de la ONCE Jesús Damián Romero Sáez, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Azuqueca de Henares, desde su quiosco situado en la Plaza General Vives de esta localidad. Jesús lleva más de 20 años trabajando como vendedor en la ONCE, y es natural de Albacete.

El Cupón del 15 de octubre, dedicado al Hospital Universitario Central de Asturias, ha dejado La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años en Barcelona, y diversos premios en localidades de Galicia, Cataluña, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.