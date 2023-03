El Gobierno regional reafirma su apoyo a la Agenda Urbana del Alto Tajo

La Agenda Urbana del Alto Tajo consiste en un Plan de Acción Local, realizado mediante un amplio proceso de participación ciudadana, cuyo objetivo es aterrizar la Agenda 2030 adaptándose a la realidad de los territorios concretos. El Alto Tajo ha sido el primer territorio rural en elaborar un plan de acción conjunto entre varios municipios como son Arbeteta, Armallones, El Recuenco, Peralveche, Peñalén, Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcorón, Zaorejas y las pedanías de Huertapelayo y Villar de Cobeta. Esta hoja de ruta contempla actuaciones en cuatro bloques: nueva gobernanza, servicios públicos, turismo sostenible y transición ecológica.

Durante la reunión, se abordaron los principales avances en la implementación de la Agenda, pero también se discutieron propuestas fundamentales para el desarrollo del territorio en los ámbitos de vivienda, de turismo regenerativo y de gestión forestal sostenible. Este último, fue precisamente el tema que acaparó gran parte de la reunión, al identificarse como uno de los principales motores económicos de los que se podrían beneficiar los pueblos de la mancomunidad.

“El Alto Tajo es un territorio con muchos recursos valiosos, como nuestros bosques, y no queremos dejar pasar ninguna oportunidad. Tenemos que ser capaces de gestionar los recursos en el territorio para que los beneficios se queden aquí”, afirma Enrique Collada, presidente de RumboRural. En este sentido, Collada ha resaltado el esfuerzo de los jóvenes altotajeños para dar apoyo a los Ayuntamientos y plantear nuevos proyectos de futuro. Sin embargo, también advierte del riesgo de no poder absorber y ejecutar proyectos ambiciosos con fondos europeos si no se alcanzan mecanismos para una nueva gobernanza colaborativa entre los distintos niveles de la administración.

Por su parte, Esther Rubio, presidenta de la Mancomunidad Alto Tajo, ha destacado “el enorme impulso que ha supuesto la implicación de los jóvenes en la apertura de los Ayuntamientos a proyectos nuevos” y ha agradecido el apoyo de la Junta y de la Diputación a iniciativas como la gestión forestal conjunta, que ha resultado en “todo un éxito”.

Red Local 2030 C-LM

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, Ramón Lara ha puesto en valor el esfuerzo realizado por RumboRural y por los pequeños Ayuntamientos de la Mancomunidad Alto Tajo, en proyectos referentes como la Agenda Urbana. En este sentido, ha invitado a la mancomunidad a formar parte de la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, para “compartir casos de éxito y contribuir al desarrollo sostenible en otros territorios, del que es claro ejemplo la Mancomunidad Alto Tajo”.

La Red Local 2030 de Castilla-La Mancha nace como marco común de trabajo y apoyo para las entidades locales, donde compartir y poner en común sus experiencias para la implantación de políticas de desarrollo sostenible regional y local.