El Grupo Popular en la Diputación cree que este es un año perdido para los municipios

Los diputados del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, han realizado el balance de este primer año de mandato con un Gobierno socialista en la Diputación Provincial de Guadalajara, encabezado por el presidente José Luis Vega. El portavoz popular, Alfonso Esteban, ha destacado que “nos encontramos ante un año perdido para la provincia, para sus municipios y para sus vecinos. Un año perdido en una provincia llena de oportunidades y que este Gobierno provincial no está sabiendo aprovechar porque estamos ante unos gestores paralizados, inactivos, que no tienen ni ideas ni iniciativas y esto repercute de manera negativa en los municipios de la provincia”.

El Grupo Popular ha hecho un repaso de los incumplimientos del presidente de la Institución a lo largo de estos primeros 365 días. Uno de los más graves es el relativo a la puesta en marcha de la Brigada de Reparación Urgente de averías las 24 horas y todos los días del año. Esteban ha recordado que el presidente se comprometió con los alcaldes el pasado mes de septiembre a su inminente funcionamiento y pasados diez meses poco se sabe del mismo. Tampoco ha cumplido con la equiparación de las EATIM con los municipios en los planes de inversión, “fue un compromiso de investidura y no solo no lo ha hecho, sino que cuando el Grupo Popular lo ha planteado como enmiendas al presupuesto y enmiendas al proyecto de Planes Provinciales, Vega y su equipo han votado en contra”. Igualmente, “Vega se llenaba la boca con la puesta en marcha del proyecto del Parque de Bomberos de Sacedón y un año después prácticamente sigue igual”.

Por otro lado, en su discurso de investidura Vega afirmó que era partidario del diálogo y del entendimiento en la acción política y aseguró que iba a tender la mano a todos los grupos políticos, “una afirmación que contrasta con la realidad porque este grupo ha trabajado y presentado 25 mociones de interés provincial, 21 de ellas rechazadas por el PSOE, además de 14 de las 15 enmiendas parciales que se presentaron al presupuesto de 2020 y las enmiendas al Plan Provincial y al Plan de Caminos”, ha aclarado.

Desastre en la gestión económica

Cuando el PSOE llegó al Gobierno de la Diputación se encontró una administración saneada con 7,2 millones de euros de superávit y más de 30 millones de euros de remanente de tesorería. A partir de ello, el nuevo equipo de Gobierno dio su primer paso aprobando unos presupuestos con tres meses de retraso y que “se ha demostrado que no cumplían con las necesidades de la provincia porque ellos mismos han hecho 15 modificaciones de sus cuentas en menos de tres meses”. Más de 2 millones de euros de subvenciones y facturas se han aprobado por reconocimiento extrajudicial y esto deriva en los problemas que han sufrido empresas y colectivos sociales que no han cobrado a tiempo.

Por otro lado, un presupuesto que ha reducido un 17% la inversión en los municipios de la provincia. “El presidente que iba a tener las puertas abiertas para todos los municipios de la provincia reduce la inversión además de suprimir otros planes destinados a los ayuntamientos como el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, o la modificación que hizo el pasado mes para quitar otros 300.000 euros en arreglo de depósitos y en instalaciones deportivas”.

En cuanto a la gestión diaria de la Institución, el portavoz popular la ha tachado de “auténtico caos” y ha citado ejemplos de retrasos en las inversiones, incluso del 2019 como los Planes provinciales, de Arreglo de Caminos en municipios afectados por la DANA o la partida de los proyectos del Plan de Lucha contra la Despoblación. Del mismo modo ha hecho referencia a los contratos vencidos como el del Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara, ubicado en Torija, y de otros tan básicos de servicios como la poda o la limpieza de cunetas de la Red Provincial de Carreteras. Por ello, Esteban ha pedido a Vega que “active las inversiones en la provincia porque muchas pequeñas empresas necesitan el empuje que suponen estos proyectos de obra pública”.

Esteban también ha denunciado la falta de respeto a los procedimientos y ha recordado que el Grupo Popular ha presentado varios recursos de reposición contra acuerdos tomados en la Diputación de Guadalajara, en concreto, una modificación de crédito y los reconocimientos extrajudiciales derivados de la misma por una falta absoluta de observación del procedimiento legal que se debía haber seguido para su adopción, y más en concreto los periodos de publicidad.

Esteban ha criticado que el descenso en la inversión en municipios sea a cambio de darle satisfacción al presidente de la Junta de Comunidades. El presidente Vega no se ha sonrojado en afirmar en varias ocasiones que se posicionaría siempre en favor de los intereses de Guadalajara “aunque eso supusiese que le cortasen las orejas”. En cambio, la Diputación no sólo se ha convertido en un medio de financiación de la Junta, sino que además siempre que Vega ha podido ponerse del lado de los ayuntamientos de la provincia para reclamar compromisos a Page, se ha posicionado en contra. Sin ir más lejos, Esteban ha recordado el compromiso con los Planes de Empleo, en los que la Diputación ha aportado más de dos millones de euros, mientras la Junta ha recortado en un 50% los contratos para los pueblos de la provincia y “Vega no ha sido capaz de reclamarlo ni de tomar ninguna medida”. Otro ejemplo más ha sido la aportación de 1,2 millones de euros de la Diputación para AVAL Castilla-La Mancha, cuando se debería haber destinado ese importe de manera directa a ayudas a las pymes y autónomos de la provincia.

Ante esta pésima gestión, “en la que claramente están más preocupados por satisfacer los deseos de Page en vez de luchar por los verdaderos intereses de los municipios y vecinos de nuestra provincia”, desde el Grupo Popular “estamos haciendo una labor responsable de oposición, dedicando todo nuestro esfuerzo en revisar los procedimientos que no se hacen de acuerdo a las normas para restablecer la normalidad al funcionamiento de la Institución y presentando una batería de mociones y preguntas en los plenos orientadas a ayudar a los alcaldes en la gestión de sus ayuntamientos y a mejorar los servicios y por tanto la calidad de vida de nuestros vecinos”.