El hijo del fallecido Narciso Arranz, Sergio, le sucede en la Alcaldía de Cantalojas

Amigos de todos en la Serranía de Guadalajara, su fallecimiento coincidió con el momento de mayor impacto de la pandemia en España, con severas restricciones de confinamiento, lo que impidió a su familia y a la familia socialista honrar su despedida como Siso merecía. Sin embargo, ha sido su hijo Sergio, de 22 años, quien ahora ha dado un paso al frente para “honrar la memoria de mi padre de la mejor manera que podía hacerlo, continuando su legado en Cantalojas e intentando llevar a término todos los proyectos que tenía para nuestro pueblo y que han quedado paralizados”.

Pese a su juventud, Sergio tiene los objetivos muy claros sobre lo que quiere para Cantalojas. Lo primero, “seguir aplicando todas las medidas necesarias para controlar el virus y que podamos volver a la normalidad cuanto antes”, paso imprescindible para “poder luego retomar todos los proyectos que teníamos iniciados, como conseguir habilitar una nueva Vivienda Tutelada en el pueblo, ya que la actual está alojada en un edificio viejo, en condiciones no muy buenas”.

Sin abandonar este sueño, que era el principal objetivo que se había marcado su padre y el resto de concejales de Cantalojas para esta legislatura, para Sergio lo más importante es “retomar el proyecto de construcción de cuatro bungalows en el camping del pueblo, para el que la Junta de Comunidades nos había concedido una ayuda del 80% del total del proyecto que espero que pueda ser ejecutada cuanto antes”. Inicialmente su construcción debería haber empezado en abril, pero la pandemia que se llevó por delante la vida de su padre también ha paralizado este proyecto. Ahora Sergio aspira a “poder terminarlas este verano y poder llegar a usarlas”.

Otro de los objetivos que el nuevo Alcalde de Cantalojas tiene en mente, es completar la cesión de un terreno para la construcción del nuevo Centro de Interpretación del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, un proyecto comprometido por la Consejería de Desarrollo Sostenible que espera que finalmente se pueda llevar a cabo- “El centro actual es muy pequeño y está demasiado alejado del pueblo. Con un centro nuevo, más completo y que esté en el centro del pueblo, estamos seguros que esto ayudará a dinamizar mucho la actividad turística”. Cabe recordar que Cantalojas es el muncipio más cercano a este Parque Natural, único en España por ser el hayedo más meridional de Europa, pero su acceso se encuentra a 10 km del municipio.

Para conseguirlo, Sergio Arranz remarca su voluntad de “contar con todos los concejales que forman parte del Ayuntamiento, independientemente de los partidos a los que pertenezcamos, para conseguir estos objetivos y trabajar por Cantalojas”, un pequeño municipio de la Serranía en el que “se necesita de la colaboración de todos para salir adelante, también de los vecinos y vecinas. Todos los que quieran ayudar serán bienvenidos”.

Sergio, pese a ser muy joven, no es el alcalde más joven de España. El también socialista Jaime Gutiérrez, alcalde de Arroyo de Fraguas, pueblo también de la Serranía de Guadalajara continuará ostentando ese mérito. Ambos se conocen y Jaime ya le ha llamado para felicitarle por su nuevo cargo, “me han llamado ya muchos alcaldes y concejales de Guadalajara, pero también de otras partes de España, como Málaga, y mucha gente que no conozco para darme ánimos y darme la enhorabuena por suceder a mi padre, que era una persona muy querida”. Sergio empezó hace un año como concejal junto a su padre “me dijo, ve aprendiendo de esto, que algún día me tendrás que sustituir. Por eso hago esto, como homenaje a él, por honrar su memoria intentando terminar lo que él dejó empezado, y porque después de un año como concejal he descubierto que me encanta trabajar para mi pueblo”.