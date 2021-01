El Hospital de Guadalajara sufre un brote de contagios en una planta libre de covid

Entre este lunes y el martes el Hospital de Guadalajara ha sufrido un brote de contagios en una de sus plantas de zona libre de COVID, que ha obligado al traslado de pacientes que resultaron positivos así como al aislamiento de contactos directos. Según ha conocido este medio habría al menos seis casos positivos, y se desconoce el origen, sin que estas cuestiones hayan sido confirmadas por el Hospital de Guadalajara, pues tras preguntar por el asunto, este medio no ha conseguido hablar con ningún responsable y tan sólo se nos comunica a través del servicio de prensa que "lo importante es que una vez detectado el brote se ha actuado de forma inmediata trasladando a las personas afectadas".

Explican en la respuesta de prensa que "se trabaja con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de contagio, sin embargo el riesgo no es cero cuando se compatibiliza la atención a pacientes Covid y no Covid. El hospital mantiene, pese a la Covid-19, su actividad asistencial para otras patologías, y la hospitalización por otras patologías se concentra en zonas libres de Covid. Por seguridad, los pacientes pasan por prueba PCR antes del ingreso. No obstante, y como es sabido, un paciente con PCR negativa al ingreso puede resultar positivo en una PCR posterior".

Todo esto ha ocurrido en una situación crítica para el Hospital de Guadalajara, que con 127 pacientes covid-19 ingresados este lunes, se encontraba con que los pacientes COVID-19 "representan algo más de un tercio del total de hospitalizados". La cifras concretas tampoco nos las dan en el Hospital de Guadalajara, pero si son más de un tercio, estaríamos hablando de unos 369 hospitalizados entres todas las patologías, sobre un total de unas 400 camas funcionales.

Nos confirman que actualmente la hospitalización en cama convencional de pacientes Covid se sitúa en las plantas 9A, 9B, 8A y 7A.

Y en UCI la situación es peor pues el lunes había "21pacientes COVID, sobre 38 camas habilitadas y funcionales, contando la UCI normal y las camas habilitadas de forma extraordinaria". Es decir una ocupación de un 55% de las UCI, por pacientes COVID, sin que se nos diga cuántas UCIS hay ocupadas por otros pacientes, o lo que es lo mismo, cuántas plazas hay todavía disponibles en UCI, donde ya se han hecho dos ampliaciones en los últimos meses.

Si que hay que recordar que el pico de hospitalizaciones por covid-19 en el Hospital de Guadalajara fue el 31 de marzo de 2020 con 310 pacientes, sin especificar entonces cuantos en UCI o con respirador.

Ese medio también ha querido saber si la situación está afectando a la atención de otras patólogías, a la programación quirúrgica y cual es la incidencia covid-19 en la plantilla del Hospital de Guadalajara, y como es su situación laboral anímica, sin obtener de momento respuesta.

Corte de Agua

Y a esta difícil situación de presión asistencial se suma otro problema surgido este domingo, cuando se llevaban a cabo trabajos para conectar los grupos de presión para abastecer de agua tanto al hospital actual como la ampliación, que dejó durante horas al Hospital de Guadalajara sin agua fría.

"Son trabajos necesarios que se han programado cuidadosamente con el fin de minimizar en lo posible las molestias que pudiera causar. El corte de agua estaba anunciado a través de la comunicación interna del hospital y es importante destacar que el corte era referido al agua fría, habiéndose mantenido el suministro de agua caliente en todo momento. Desde la Gerencia se agradece la comprensión ante las molestias que pueden suponer unos trabajos, en todo caso, necesarios y cuyo tiempo se ha reducido al máximo tratando de minimizar molestias, dando aviso del corte y trabajando de manera que se restablecía el normal suministro a las pocas horas", contestan por el servicio de prensa al preguntar también por este otro asunto.