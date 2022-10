El Pleno de Cabanillas aprueba por unanimidad la bajada del IBI

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas ha aprobado este miércoles, en sesión ordinaria, la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales presentada por el Equipo de Gobierno, y que implica una nueva bajada del 2’3% en el Impuesto de Bienes Inmuebles de cara a la próxima anualidad, al reducir el gravamen de este tributo desde el 0’44% (fijado este año) a un 0’43%. La medida ha salido adelante con la unanimidad de los 15 concejales presentes en el Pleno, de los grupos políticos de PSOE, Unidas Podemos, PP y Vox. Los dos ediles no adscritos no pudieron asistir a esta convocatoria.

Hay que recordar que, en 2022, el IBI ha estado fijado en Cabanillas con un tipo impositivo del 0’44% del valor catastral de cada vivienda. Este gravamen se fijó tras una bajada anterior de más del 6%. respecto al tipo del 0’47% que regía en 2021. Esa primera bajada se aprobó a raíz del estallido de la pandemia, y el alcalde, José García Salinas, ha justificado la decisión de esta segunda bajada consecutiva por la buena situación económica de las arcas municipales, que permite al Ayuntamiento asumir con su tesorería esta reducción de ingresos para el próximo año, ayudando a las familias en el contexto inflacionista actual de la economía. Al tiempo, Salinas ha anunciado que inicialmente es una situación temporal para 2023 a la espera de analizar cómo evoluciona la economía en los próximos meses. “A día de hoy la situación económica del Ayuntamiento sigue siendo buena, y podemos permitirnos este esfuerzo un año más”, explicaba el alcalde.

García Salinas ha destacado también en el Pleno que, con esta bajada, el IBI de Cabanillas será en 2023 el de menor gravamen de los últimos 15 años en la localidad. Así, hay que remontarse a 2007 para encontrar un tipo impositivo similar. Ante la insistencia de algunos ediles de la oposición de que bajara “aún más”, el primer edil ha recordado que Cabanillas tiene “el IBI más reducido de todos los municipios del entorno”, y con notable diferencia, ya que, al menos hasta el presente año, los tipos de otras localidades cercanas son del 0’46% en Guadalajara; 0’46% en Marchamalo; 0’54% en Alovera; 0’51% en Azuqueca; 0’55% en Yunquera; 0’56% en Quer; 0’50% en Villanueva de la Torre; o 0’48% en El Casar, por poner algunos ejemplos.

Hay que recordar que el Impuesto de Bienes Inmuebles es el tributo local más importante, en términos de cuantía, tanto para las familias propietarias de una vivienda, como para los ingresos de cualquier Ayuntamiento, y es por tanto una partida esencial para que los consistorios puedan prestar los servicios que ofrecen, en todo tipo de cuestiones. Con él se afrontan gastos básicos, que van desde el alumbrado público a la limpieza viaria o el mantenimiento de jardines, el acometimiento de reparaciones y mantenimientos, la concesión de becas, el pago de servicios sociales tan importantes como la ayuda a domicilio o la atención a mayores en el Centro de Día o el propio capítulo de inversiones. “Pedir que se baje más y más es demagógico, y requeriría por parte de quien lo pide constantemente que diga al mismo tiempo qué servicios pretende eliminar o recortar para hacerlo”, señalaba Salinas a la oposición.

Reprobación del Partido Popular

En otro orden de cosas, el Pleno también ha aprobado una moción presentada por el Grupo Socialista, por la que se ha reprobado de modo formal al Partido Popular de Cabanillas del Campo y a su presidente y portavoz municipal, Jaime Celada, por los mensajes que se publicaron en redes sociales de esta formación el pasado mes de julio, en los que se mezclaba el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, con críticas al Equipo de Gobierno. El alcalde ha ofrecido a los populares la posibilidad de retractarse y disculparse por aquellas acusaciones a cambio de retirar la moción, oferta que el PP ha rechazado, por lo que la propuesta ha sido votada. La moción reprobatoria ha salido adelante con 9 votos a favor de PSOE y Unidas Podemos, y 6 votos en contra de los dos grupos de la derecha.

Asimismo, ha sido rechazada una moción del PP en el que solicitaba que se acometiera una obra de renovación de colectores en la zona de “los pintores”. El Equipo de Gobierno ha rechazado esta propuesta recordando que a día de hoy son ya siete las grandes obras de renovación de colectores ejecutadas en los últimos 6 años en la localidad, con una inversión de más de 2 millones de euros, de los cuales más de 600.000 se han invertido precisamente en esa misma zona de “los pintores”, una de las que se ve afectada por inundaciones de garajes cuando hay lluvias torrenciales.

El alcalde, José García Salinas, ha recordado en este punto al portavoz popular que este asunto no es un problema reciente, sino un problema estructural histórico de la localidad, que tiene más de 30 años, y procede de la propia urbanización de algunos sectores del municipio. Además, Salinas ha aportado con datos en la mano que el actual ha sido el único Equipo de Gobierno que ha acometido obras para solucionarlo, al tiempo que recordaba que entre los años 2011 y 2015, en los que el portavoz popular fue alcalde, no se realizó ni una sola obra, estudio o proyecto para solucionar estos problemas. Finalmente, García Salinas ha confirmado que el número de viviendas inundadas con lluvias torrenciales se ha reducido más de un 80% gracias a las obras ya realizadas, y ha asegurado que se seguirán “todas aquellas que sean necesarias hasta que se solucione el problema de todas y cada una de las viviendas”, al tiempo que explicaba que no obstante no se pueden hacer de golpe, sino al ritmo “que marcan los ingenieros y topógrafos, ya que no se puede hacer una obra nueva hasta que se comprueba el grado de funcionamiento de la anterior”, explicaba el primer edil, quien ha recibido a un grupo de vecinos afectados por estos problemas a la finalización de la sesión plenaria.