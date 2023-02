El Pleno de Cabanillas da cuenta de la dimisión del portavoz del PP, Jaime Celada

El Pleno ha aprobado también, en el mismo punto, el trámite de elevar a la Junta Electoral el nombramiento de la persona que sustituirá a Celada hasta el final de este mandato en las filas del PP. Se trata de la vecina Yolanda Castillo Palancar, quien concurrió como número 6 de la candidatura del PP a las Elecciones Municipales de mayo de 2019. El edil dimisionario no ha acudido a esta sesión en la que se ha tramitado su renuncia, y en la que por tanto ya ha actuado como portavoz de su grupo el concejal Antonio Ruiz. No obstante, el primer edil, José García Salinas, ha querido tener unas palabras de despedida para el ex alcalde popular: «Lamento mucho, y lo digo con toda sinceridad, que Jaime haya tenido una salida tan abrupta y triste de la corporación. No quiero entrar en los motivos de la renuncia, que son públicos y conocidos, pero sí quiero decir que no comparto actitudes de linchamiento en la plaza pública ni de acosos personales. Por encima del error cometido por Jaime, yo hoy quiero reconocerle y agradecerle el trabajo desarrollado, con aciertos y errores como tenemos todos, tanto en la Alcaldía como en la oposición», ha señalado Salinas en su despedida, añadiendo que a su juicio «Celada merece una salida del Ayuntamiento digna de los cargos que ha ostentado, como todas las personas que han trabajado por Cabanillas, algo que no siempre ha sucedido. Se va con el legítimo orgullo de haber sido alcalde de su pueblo, algo que a mi juicio es el mayor honor que un cargo político puede ostentar».

Reorganización de comisiones

Además de la salida de Jaime Celada, el Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los concejales presentes una reorganización de la composición de las distintas comisiones informativas que tiene la corporación, algo que se hace necesario por la reciente incorporación de la concejala María José Marco, y con ella, el retorno al Ayuntamiento del Grupo Municipal de «Ciudadanos».

A partir de ahora, y para garantizar las mismas mayorías en las comisiones que hay reflejadas en el Pleno, las comisiones municipales estarán conformadas por 4 concejales del PSOE, 2 del PP, 1 de Ciudadanos, 1 de Unidas Podemos, 1 de Vox, además de la edil no adscrita, Almudena Sanz. A estos concejales hay que sumarle la presencia del alcalde, como presidente de las mismas.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cabanillas funciona actualmente con tres comisiones: la Especial de Cuentas, la de Transparencia y Participación, y la de Asuntos Generales.

Otros asuntos

El Pleno, de carácter extraordinario, ha servido también para aprobar algunos otros puntos, como un reconocimiento de créditos para abonar facturas de años anteriores que todavía no se habían podido tramitar, por valor de 43.320 euros, que salió por unanimidad; o una atribución de delegaciones del Pleno en la Alcaldía para afrontar algunos procesos de contratación y licitaciones referidos a los futuros Centro Acuático Municipal y Edificio Municipal de Seguridad, que salió adelante sin votos en contra (PSOE, Unidas Pdemos, Vox, Ciudadanos y la edil no adscrita a favor, y el PP se abstuvo).

Con este mismo reparto de votos el Pleno también aprobó la adhesión del Ayuntamiento de Cabanillas a la nueva Central de Contratación que está lanzando la Diputación Provincial, y que se suma a la central estatal y la de la FEMP en las que también está el consistorio cabanillero.