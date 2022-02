El PP alerta de una disminución progresiva de efectivos de la guardia civil en Guadalajara

Según estos datos, el senador Antonio Román ha afirmado que “hoy en Guadalajara hay 93 efectivos menos que hace dos años” por lo que ha abogado por la “necesaria presencia de la Guardia Civil en el medio rural para poder detener la comisión de delitos en este ámbito y para dar confianza y seguridad a los habitantes del medio rural” porque, ha incidido, “la Guardia Civil es un pilar insustituible en nuestros pueblos”.

Ante esto, ha añadido, “vemos con sorpresa cómo el gobierno del Partido Socialista en estos dos últimos años no ha tomado iniciativa para revertir la disminución progresiva de efectivos de guardia civil en la provincia de Guadalajara. Con fecha 31 de enero de 2020 me decían que había un porcentaje de ocupación de la plantilla en Guadalajara de 734 efectivos; se suponía que estaba 3,5 puntos por encima de la media nacional. Dos años más tarde, en pregunta respondida el 9 de febrero, aunque con datos de 30 de noviembre de 2021, el porcentaje de ocupación es un 4,95% inferior a la media nacional”. Según estos datos, desde el 31 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021 el porcentaje de ocupación ha disminuido un 7,86%. Es significativo que del Catálogo de activos se encuentran vacantes 163 plazas en la provincia de Guadalajara (un 20,50%) del total, 3 del Catálogo reserva ocupados (25%) y son cubiertos la falta de efectivos disponibles con la incorporación transitoria de alumnos en prácticas con un total de 36 alumnos a fecha 30 de noviembre de 2021.

Ante esto, se aprecia en los últimos años un aumento de peticiones de cámaras de seguridad por parte de los ayuntamientos que “si bien desde el Partido Popular no estamos en contra, lo que no se puede hacer es aprovechar estas peticiones para reducir efectivos de guardia civil”. Es decir, “no se pueden cambiar efectivos de guardias civiles por cámaras de seguridad”, ha hecho hincapié el parlamentario nacional. En estos momentos, según los datos ofrecidos por Antonio Román “25 municipios de Guadalajara tienen la autorización para instalar cámaras de vídeo vigilancia, mientras que en enero de 2020 eran 4 los municipios con cámaras de vídeo seguridad autorizadas”. “Creyendo que los avances tecnológicos y las cámaras pueden ayudar a la seguridad, no puede servir de excusa para disminuir los recursos humanos”, ha insistido.

Ley antiocupación y plan de ayudas autónomos, entre otros asuntos

Por su parte, el también senador del PP por Gaudalajara José Luis González ha recordado otros asuntos de actualidad como que “ayer jueves el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, presentó una petición para que se rescate la ley contra la ocupación ilegal que ya se presentó en 2020 y que está en el cajón, ya que según datos del año pasado la ocupación se ha incrementado en un 18%”.

Entre otros asuntos, “también presentamos esta semana el plan de ayuda a la ganadería tras el impacto negativo por las declaraciones del ministro Garzón, y esta semana vamos a presentar el plan de ayudas a autónomos”, ha informado acerca de la reciente actividad parlamentaria añadiendo que “el miércoles aprobamos por unanimidad una propuesta para la humanización de los servicios bancarios” y “esta semana también hemos presentado una solicitud de documentación sobre el convenio con los municipios ribereños y Castilla-La Mancha resuelto por parte del Ministerio”.