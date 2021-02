El PP apuesta por la apertura y la práctica del deporte en Castilla-La Mancha

Guarinos y Alía han hecho estas declaraciones durante su visita a Padelmasters en Alovera (Guadalajara) acompañadas por el teniente de alcalde y portavoz del PP, Juan Carlos Martín y el senador del PP por Guadalajara, José Luis González Lamola. En este marco han destacado que ayer, la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha logrado los apoyos necesarios para que esta Cámara apruebe declarar la actividad física y el deporte como actividad esencial. Una cuestión, que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, “lleva reclamando semanas al Gobierno regional, y de la que García-Page, ha hecho caso omiso”



Guarinos ha recordado que el deporte federado se puede practicar, pese a las restricciones y limitaciones con las que cuenta, como el acceso del público a estos eventos. Por eso, ha calificado como fundamental que esta apertura se extienda al resto de prácticas deportivas, entre ellas, las que están supervisadas por profesionales de la actividad física.



A su juicio “no es de recibo” que no se pueda practicar deporte en Castilla-La Mancha, ya que este debería ser impulsado y respaldado por el propio Ejecutivo regional, respetando todas las normas de seguridad, pero permitiendo que la práctica deportiva sea un “complemento” en la lucha contra el coronavirus.



Guarinos ha recordado que ayer mismo, Paco Núñez formalizó en Fuensalida su apuesta por la apertura de la cultura y el deporte y la flexibilización de la hostelería de cara al Consejo de Gobierno Extraordinario que celebrará el Ejecutivo regional mañana sábado. Entre las medidas propuestas a Page destacan el reconocimiento del deporte como actividad esencial, que se permita la práctica deportiva no federada, así como el deporte base y el deporte escolar y que el público pueda regresar a los estadios; la apertura de cines, teatros o museos; la puesta en marcha de un Plan de Dinamización Turística, de la mano de la FEMP, las agencias de viajes, los guías turísticos o las federaciones de turismo.



Igualmente, plantean la flexibilización del uso de las terrazas, ampliando su capacidad; que se permita la apertura de las barras en el interior al 50%, retrasar el toque de queda a las 23:00 horas y el servicio de comida a domicilio a las 00:00 horas. Además de que los establecimientos de ocio nocturno, con licencia especial, puedan hacer compatible su actividad y que se elimine el Código QR, ya que “o afecta a todos o es criminalizar a la hostelería”.



Por su parte, la senadora del PP por Toledo, ha subrayado que si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad y la importancia de hacer deporte como alternativa a horas y horas de confinamiento. “Esta pandemia también nos ha enseñado que muchos empleos y empresas dependen del deporte “por lo que este sector no puede paralizarse por una pandemia o una crisis sanitaria”.



Alía ha asegurado que el deporte es salud y la inactividad física produce enfermedad, ansiedad y estrés, y en el caso de los deportistas profesionales supone perder una oportunidad”. Además “el deporte sirve para prevenir y ayudar a recuperarse a los pacientes contagiados por Covid-19”.



La senadora popular ha subrayado que el deporte es seguro y ha puesto como ejemplo que el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias publicó el pasado 30 de octubre que “sólo el 0,34% de los contagios por Covid-19 provenían de la práctica deportiva”.



Finalmente, Juan Carlos Martín, también como ex deportista profesional, ha reiterado la importancia de practicar deporte por el bienestar físico y mental que produce en las personas y también “como elemento de lucha contra el propio Covid, porque cuanto más saludable sea nuestro modo de vida mejor afrontaremos el virus”.