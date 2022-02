El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Cogolludo, Jesús Ángel Duce, ha denunciado el alcalde socialista, Juan Alfonso Fraguas, presentó la factura de la empresa constructora por la renovación de redes por importe de 14.943,50 euros, el justificante de pago de la misma, la memoria de actuaciones e incluso fotografías cuando “la única realidad es que ese proyecto no se ha llevado a cabo”.

El PP de Cogolludo llevará al alcalde ante la Fiscalía

Así se ha pronunciado el portavoz popular en rueda de prensa acompañado por la diputada provincial Marta Abádez y el también edil del PP de Cogolludo, Javier Henares, donde además ha subrayado que se trata de “unos hechos realmente graves que podrían ser constitutivos de varios delitos”.

Por ello, Duce ha anunciado que va a poner el expediente en conocimiento de la Fiscalía “para que se puedan iniciar las actuaciones judiciales que sean oportunas, dada la gravedad de los posibles delitos y la contundencia de la documentación existente. Además, esta misma mañana han solicitado la convocatoria de pleno Extraordinario para que el alcalde “dé todas las explicaciones oportunas sobre este caso y que los vecinos merecen”.

Obra del Focodem de la Diputación Provincial

El portavoz popular ha explicado que la Diputación de Guadalajara concedió al Ayuntamiento de Cogolludo 12.000 euros con cargo al programa de cooperación Focodem 2021 para realizar inversiones, que el Ayuntamiento decide destinar a la renovación de la calle El Candil.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento presenta a la Institución Provincial la justificación de las inversiones, aportando una factura de la empresa constructora por importe de 14.943 euros, el justificante de pago de esta factura y la memoria de actuaciones firmada por el alcalde, quien explica que las obras han permitido “dejar la calle en unas condiciones incomparables”.

Para mayor abundamiento, el 8 de octubre, después de un requerimiento por falta de documentación por parte de la Diputación, el alcalde adjunta fotografías con las que supuestamente acredita el estado renovado de la calle, así como el desglose de la factura de la empresa. Todo ello, a sabiendas que las obras no se habían ejecutado y que el pago a la empresa se había realizado conforme a una factura presuntamente falsa.

En enero de este año, el Grupo Popular en el Ayuntamiento revisa los decretos de Alcaldía, a los que hasta entonces no había tenido acceso, y el día 31 solicita el expediente completo “porque todos sabíamos que no se habían ejecutado las obras”. Ese mismo día, el alcalde firma un decreto “reconociendo que mintió en la justificación dado que en la propia resolución indica que las obras no se han realizado, y por tanto, renuncia a la subvención concedida por Diputación”.

A día de hoy, ha señalado Duce, “no conocemos si los 14.943,50 euros que el Ayuntamiento pagó de forma presuntamente irregular a la empresa han sido devueltos por la misma”.

Por todo lo anteriormente expuesto, Duce ha reprochado “al alcalde su gestión y artimañas” y le ha reclamado que dé explicaciones públicas en un pleno extraordinario de las actuaciones relativas a esta subvención para que todos los vecinos conozcan qué ha pasado con esa inversión”.