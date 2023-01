El PP de Guadalajara define el Plan del Tajo como “papel mojado”

El secretario de Política de Agua del Partido Popular de Guadalajara, Javier del Río, ha mostrado su decepción ante el nuevo Plan del Tajo aprobado por el Gobierno de España, porque “no habrá asegurada por ley más agua en Entrepeñas y Buendía, no se mejora ni un ápice la situación de nuestros pueblos, no se contemplan inversiones para los ribereños y no hay aumento de mínimos no trasvasables para nuestros embalses”.