El PP de Guadalajara inicia su Congreso proyectándose como alternativa

En este sentido, ha destacado que desde hoy el PP “comienza a ganar las elecciones de 2023 para que Paco Núñez sea el próximo presidente de la Junta de Comunidades y Pablo Casado el presidente de nuestro país”.



De esta manera, ha señalado que para llegar a las instituciones es esencial desarrollar el gran proyecto que defiende la gente del PP, un proyecto ilusionante, un proyecto de región, y un proyecto en el que queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como conseguir la libertad, una bajada generalizada de los impuestos, y para ello, “necesitamos un partido fuerte y unido como es el PP de Castilla-La Mancha liderado por Paco Núñez”.



“Hoy el PP es un partido fuerte, vivo, sólido, que empatiza con la gente, desde la base, y con muchos afiliados dispuestos a trabajar por este gran proyecto que representamos para esta tierra, siendo una alternativa clara de Gobierno para nuestra región”.



Así mismo, Agudo ha recordado que el PP es un partido que sabe gobernar, ya que cuando “hemos estado al frente de las instituciones” hemos demostrado ser los mejores gestores y un instrumento claro para solucionar los problemas de nuestros vecinos”.



Page, más preocupado de buscar titulares que de solucionar los problemas de CLM



Por otra parte, la secretaria general del PP-CLM ha lamentado que, en nuestra tierra, “tenemos la mala suerte de contar con un Page que está más preocupado de buscar titulares nacionales que de solucionar los problemas de la provincia de Guadalajara y de Castilla-La Mancha”:



En este sentido, ha acusado a Page de pasearse por los platós de televisión para hablar de temas que “nada tienen que ver con esta tierra”, siendo el peor gestor de la pandemia de toda España, tal y como lo corroboran los datos.



Un Page, ha indicado, que durante la pandemia no ha hecho las cosas bien y que, en lugar de admitir sus errores, ha echado la culpa a todo el mundo de su mala gestión. Y así lo hizo con los maestros, - a los que llamó vagos-, con los alcaldes, de los que dijo que “solo tenían que cerrar parques y dejar de limpiar calles”, con los profesionales sanitarios, a los que acusó de grabar vídeos y de no trabajar, y con nuestros “queridos mayores”, a los que calificó de personas “no válidas”.



Y también echó la culpa a los madrileños, a pesar de que la presidenta Díaz Ayuso ha “dado un gran ejemplo en toda España” con su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, manteniendo los negocios abiertos y salvando vidas al mismo tiempo.



Frente a ello, Page ha prohibido trabajar a los autónomos durante toda la pandemia y, sin embargo, Castila-La Mancha es la primera comunidad con mayor tasa de mortalidad y la segunda con mayor tasa de letalidad.



Agradecimiento a Ana Guarinos por su gran trabajo y dedicación al frente del PP de Guadalajara



Agudo también ha tenido unas palabras de agradecimiento por el gran trabajo y dedicación de Ana Guarinos en los nueve años que ha estado al frente del PP de Guadalajara.



“Gracias por tu esfuerzo, por tantos kilómetros y por tantas horas dedicadas a este partido, y gracias por tu gran conocimiento de esta tierra y de esta gran provincia que es Guadalajara.



Por ello, ha calificado a Guarinos como “mujer incansable” y un “gran activo en el PP” que, como vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales seguirá formando parte del Comité de Dirección del PP de Guadalajara.



“Gracias por todo Ana, ha sido un orgullo trabajar contigo, eres una de las mejores personas y políticas que he conocido en mi carrera”.



Lucas Castillo, alcalde referente en cercanía que trabaja “a pie de calle”



Por otra parte, Agudo se ha referido al que será el próximo presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, del que ha destacado su “juventud, cercanía y su trabajo siempre a pie de calle con una política de “abajo arriba, desde la base, como afiliado, y siempre al servicio del ciudadano”.