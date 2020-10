El PP denuncia que las obras del segundo centro de salud de Azuqueca llevan más de un año paralizadas

En este sentido, Agudo ha recordado que las obras de construcción llevan paralizadas más de un año a pesar de las continuas promesas del Gobierno de Page que, en reiteradas ocasiones, aseguraba que se “reanudarían de manera inmediata”.



De esta manera, ha lamentado que “por mucha propaganda y por muchas fotografías que Page se haga delante de algún centro de salud, la realidad es que no se está trabajando con todos los mecanismos posibles para vencer al virus”.



Por eso, ha denunciado que Page no está tomando en nuestra región las medidas adecuadas y que los protocolos sanitarios no están funcionando, y, por lo tanto, “la sanidad pública está débil” porque faltan “recursos humanos y materiales”, tal y como están reclamando los profesionales sanitarios de Atención Primaria.



Además de esto, la dirigente popular ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad de toda España donde más fallecidos hay por cada 100 mil habitantes, donde menos PCR se realizan y donde más profesionales sanitarios se han contagiado de todo el país.



“Y esta lamentable situación no la sufre ni Page ni su Gobierno, realmente quien lo sufre son los pacientes de la sanidad pública regional”.



También, ha asegurado que en estos momentos donde se debe contar con todos los recursos necesarios para frenar la expansión del virus, Page tiene totalmente abandonada la sanidad pública regional.



“Cómo es posible que, en plena pandemia, donde muchos castellano-manchegos han perdido la vida y donde la mayoría de los centros de salud están colapsados y con profesionales sanitarios agotados, el Gobierno de Page tiene el nuevo Hospital de Toledo cerrado o las obras del centro de salud de Azuqueca paralizadas”, ha lamentado Agudo.



Por ello, ha insistido que, en estos momentos tan complicados se necesitan “políticas de altura, medidas necesarias, y responsables políticos que se dediquen a trabajar para solucionar los problemas de los castellano-manchegos”.



Por todo lo anterior, Agudo ha indicado que “Castilla-La Mancha no necesita un presidente regional que se dedique al circo, si no, a terminar obras de centros de salud que son tan necesarios en estos momentos de crisis sanitaria”.

El PSOE dice que se retomarán en breve

El Vicesecretario General del PSOE de Guadalajara, Eusebio Robles, ha salido hoy al paso de estas declaraciones y ha explicado que en estas dos últimas semanas "Tragsa ha hecho una valoración de lo que costaría finalizar las obras”, las cuales quedaron inconclusas al declararse la empresa constructora que las ejecutaba en concurso de acreedores.

“Lo que queda por hacer está valorado en unos 300.000 euros, entre obras de urbanización exterior y en el interior del edificio para solventar las deficiencias que se han encontrado”, ha resumido, asegurando que “en los próximos meses veremos finalizar el edificio y su puesta en marcha” ya que “el inicio de las obras es inminente”.

Además Robles ha subrayado la profunda contradicción del PP de Castilla-La Mancha, que cuando estuvo en el Gobierno paralizó la sobras del Hospital de Guadalajara, quiso desprenderse del viejo edificio del Centro de Salud de Azuqueva y privatizó varios hospitales en el resto de la región, “que venga a hablar de Sanidad quien intento desmantelar el sistema de Sanidad Pública de esta comunidad autónoma dice mucho de Carolina Agudo”.