El PP pide la constitución de una Comisión de Reconstrucción

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha subrayado que Castilla-La Mancha necesita un órgano institucional en el que participe toda la sociedad para encontrar soluciones que “nos permitan luchar contra la pandemia y sus consecuencias”. El senador popular ha criticado que la Comisión de Sanidad creada por Page y Ciudadanos “todavía no haya comenzado sus trabajos, y lo que es peor, que estimen que hasta diciembre no los concluirá cuando es más que evidente que será demasiado tarde”.

Lamola ha aseverado que el pacto que suscribieron Page y los dirigentes regionales de Cs “ha quedado obsoleto porque en estos meses la pandemia se ha recrudecido y además hay un dinero de Europa que hay que repartir”. Además, ha insistido en que en la búsqueda de soluciones tiene que participar la sociedad civil, a través de todos sus colectivos, asociaciones, agrupaciones, sindicatos o instituciones”. Tras esta falta de diligencia e iniciativas, “el PSOE y Cs han demostrado que preferían irse de vacaciones y esperar dos meses a constituir esta comisión mientras miles de castellano manchegos no saben qué va a pasar con su trabajo, con su salud o con la educación de sus hijos”.

El senador popular ha recordado que el PP-CLM de Paco Núñez ya solicitó esta comisión el pasado mes junio, al igual que la creada en el Congreso de los Diputados, en la que ya en ese momento más de 100 colectivos de la región mostraron su disposición de participar.

Por ello, y aunque sea tarde, “desde el PP-CLM esperamos que este viernes los diputados regionales voten a favor en las Cortes Regionales de esta iniciativa promovida por el PP y, de este modo, sigan los pasos de los diputados socialistas castellanos manchegos que en el Congreso votaron a favor de la misma el pasado mes de mayo”. A su juicio, si no respaldan la constitución de esta Comisión “estarán demostrando que no les importa nada lo que le pase a las personas de nuestra tierra, y demostrarán que no quieren que los castellano manchegos participen en las decisiones que hay que tomar. Esta Comisión debe ser un ejemplo de transparencia democrática”.

Además ha asegurado que “el ya obsoleto” pacto PSOE-Cs no sirve para tranquilizar a los ciudadanos “porque hemos comprobado cómo el Gobierno de Page no ha sido capaz de tomar medidas claras y de prevención en los diferentes sectores sociales”. Un ejemplo de la incongruencia del ejecutivo regional, ha dicho, “es que en un funeral puedan asistir hasta 10 personas mientras que en una clase pueden permanecer 25 escolares”.

González Lamola ha criticado la tardanza de Page a la hora de tomar medidas de seguridad que trae consigo consecuencias dramáticas en todas las áreas, en especial en el sector del turismo y la hostelería. Este sector, ha apuntado el popular, “está sufriendo una gran debacle con una bajada del 47% en el número de pernoctaciones en la región con respecto al mismo periodo del año anterior”.

Por todo ello, ha denunciado que pese a esta terrible situación, el PSOE de Page y Ciudadanos “se haya permitido el lujo de rechazar todas las medidas que el presidente del PP-CLM ha llevado a las Cortes regionales para favorecer al sector del turismo y de la hostelería y al que el Gobierno regional solo aplica restricciones, incertidumbre y más impuestos”.

Además, ha lamentado que Castilla- La Mancha se sitúe por debajo de la media nacional en la realización de PCR mientras siguen aumentando los contagios, “y que mientras los negocios cierran y existe incertidumbre en toda la comunidad educativa el Gobierno de Page haya preferido irse de vacaciones”.

Finalmente ha lamentado que “el timonel que tenía que dar certidumbre y soluciones a nuestra región haya desaparecido del barco cuando más se le necesitaba y el que debía pilotarlo estaba de vacaciones. Así no Page”, ha zanjado.