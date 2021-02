El PP pide que se recupere de manera urgente la “atención presencial” en los consultorios

Así se han manifestado durante la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana en Guadalajara, junto con al portavoz del Grupo Popular en Diputación, Alfonso Esteban, donde han asegurado que el Gobierno de Page está lanzando una serie de mensajes optimistas “que no se corresponden con la realidad”, en cuanto a la bajada de la tasa de contagios en la región y acerca de la tasa de incidencia acumulada. Así, han aseverado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que menos PCR y test de antígenos realiza de toda España, a diferencia de la vecina Comunidad de Madrid que realiza tres veces más. “Si Castilla-La Mancha realizara las mismas pruebas que otras regiones, el número de casos que se detectarían a través de estas pruebas sería mayor y, por tanto, el número de contagios también, por lo que los datos que se dan a conocer desde el gobierno no son reales ni fiables”.



Del mismo modo han apuntado que los datos tampoco invitan al optimismo en relación a la tasa de mortalidad y de letalidad en nuestra región, ya que seguimos liderando la tasa de mortalidad en España. Guarinos ha apuntado que, según las cifras ofrecidas hoy mismo por el ministerio de Sanidad, “nuestra región sigue siendo la primera comunidad en tasa de mortalidad en España y la segunda en tasa de letalidad”.



Guarinos también ha mostrado su preocupación con respecto a los datos de vacunación. En este sentido ha recordado que Page anunció en enero que se iban a vacunar a 15.000 personas diarias, pero a día de hoy tan solo hay 65.766 personas con las dos dosis de la vacuna, lo que representa el 3,2% de la población global de Castilla-La Mancha. A este ritmo, ha dicho, “tardaríamos cinco años y medio en estar todos vacunados”. También ha destacado que no son ciertas las afirmaciones de Page de que todos los sanitarios de la región y personas vulnerables están vacunadas, ya que a día de hoy no están la totalidad.



Por su parte, el viceportavoz del GPP, Juan Antonio Moreno, ha asegurado que todos los datos que ha comentado Guarinos “evidencian la mala gestión de la crisis sanitaria que está realizando el PSOE y Page en Castilla-La Mancha”, que nos ha llevado a que nuestra región sea la primera en la tasa de mortalidad en España. Moreno ha recordado que el PP-CLM, ha planteado diferentes alternativas para retomar la actividad sanitaria y asistencial a lo largo de toda la región.



Es momento, ha asegurado, “de tomar medidas urgentes en materia de prevención” y por ello ha reclamado que se ponga en marcha un nuevo sistema que garantice la salud epidemiológica de los castellano-manchegos”. “Un sistema que pasa por un cribado masivo en aquellas localidades en las que repunta la incidencia acumulada”, y ha exigido que los 700.000 test que dice tener Page, “los ponga a disposición de los ciudadanos”.



En cuanto al plan de vacunación, ha recordado que Núñez ya ha pedido la intensificación del mismo en la región, no puede ser que “a día de hoy tengamos una media por equipo de trabajo de menos de diez vacunaciones por equipo de esos 238 que tiene CLM”. Por ello, ha apuntado que el PP-CLM ha solicitado en las Cortes la reactivación de la Comisión de Estudio del Covid “con el único fin de trabajar en un plan de vacunación que realmente satisfaga las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma”.



En cuanto a la atención Hospitalaria, Moreno también ha reclamado que se retome de manera inmediata en la región. En Guadalajara ha apuntado que hay 9.797 personas esperando para ser atendidos en atención hospitalaria, más de 6.400 personas de esta provincia están esperando una operación. “Esto no puede mantenerse por más tiempo, no pueden demorarse el diagnóstico de otras patologías por culpa de la ineficacia manifiesta del Gobierno de Page”, ha aseverado.



Visitas a Azuqueca de Henares, Illana y Hueva



En otro orden de cosas, Guarinos ha avanzado que a continuación iban a visitar las obras paradas del segundo centro de salud de Azuqueca de Henares, y ha calificado este proyecto como “la obra interminable”. La vicepresidenta segunda ha recordado que que el propio presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, exigió siendo alcalde la terminación de las mismas, y que Page en 2016 anunció que en 2017 estaría terminado. Pues bien, a día de hoy, “este proyecto sigue prácticamente igual que el hace seis años, y los vecinos de la localidad siguen sin recibir la atención necesaria que el propio PSOE exigía”.



Posteriormente ha comentado que se trasladarán a la localidad de Illana, en concreto a las inmediaciones de la vivienda de mayores. Guarinos ha informado que Page “está obligando” a los usuarios de las viviendas a que se desplacen a los centros de salud de cabecera, en este caso Mondéjar, a 32 km, para que les pongan la vacuna, un hecho que “ha tachado de inexplicable y que se está repitiendo en otros municipios que tienen vivienda de mayores y que teniendo consultorio local tienen que desplazarse a otros municipios para ser vacunados, sin transporte público ni sanitario. “Llama poderosamente la atención que no se pueda prestar atención presencial en los consultorios locales y centros de salud, pero si se puedan desplazar las personas mayores para que las vacunen”, ha dicho Guarinos.



Finalmente, ha señalado que visitarán Hueva, un municipio, en el que su Alcalde, Ismael Sánchez, lleva un año reclamando que vuelvan a abrir el consultorio local que lleva cerrado desde el comienzo de la pandemia, razón por la que sus vecinos, en gran medida mayores, se ven obligados a desplazarse al Centro de Salud de Pastrana.