El PP pide un Pleno Extraordinario para exigir el restablecimiento de los trenes y autobuses

Para Esteban “sorprende especialmente” que los Gobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha que tanto hablan de despoblación y crean Ministerios y Comisionados para frenar la despoblación “aprueben estos recortes que afectan a dos zonas especialmente vulnerables como son la Comarcas de Sigüenza y Molina en aquello que es fundamental como es el transporte público de viajeros haciendo un recorte sin precedentes”.

El diputado provincial José Manuel Latre ha explicado como a raíz de la declaración del estado de alarma, algunos de los trenes que recorren el Alto Henares quedaron suspendidos y especialmente uno que más afecta a esta zona que sale sobre las siete de la mañana y hace el recorrido Sigüenza-Guadalajara- Madrid y que para en todos los pueblos (Baides, Matillas, Jadraque, Carrascosa de Henares, Espinosa de Henares, Humanes y Yunquera de Henares, además de los municipios cercanos a las mismas que son numerosos), y que regresa a las 22.00 horas, ”ha quedado suspendido de manera definitiva tras levantarse el estado de alarma”. Latre ha afirmado que “este recorte toca la línea de flotación en un tren imprescindible que utilizaban los viajeros para ir a trabajar, para asistir a las consultas médicas al Hospital, para hacer trámites administrativos o utilizaban los estudiantes para ir a la universidad a Guadalajara, Alcalá o Madrid”.

Por su parte, la diputada provincial Concha Casado, ha subrayado la difícil situación que padecen en el mundo rural. “Ha llegado el momento de alzar la voz y decir basta ya, necesitamos que se aumenten los servicios en el mundo rural, no que se eliminen”. Casado ha afirmado que la semana pasada vimos cómo la zona con más problemas de despoblamiento de nuestra provincia, perdía el servicio diario de autobuses Valencia-Madrid, dejando únicamente un autobús los viernes y otro los domingos. Esta línea, ha explicado, prestaba servicio a gran parte del territorio de nuestra provincia con más problemas para salir adelante. Además, una vez publicados los nuevos horarios de la línea de autobuses para de viajeros de la línea que comunicaba Molina de Aragón con Zaragoza, también han negado este transporte a los vecinos del municipio y su entorno, toda vez que se ha suprimido por completo el servicio. Y en la línea Orea-Teruel que anteriormente prestaba servicio de lunes a sábado, que ya se redujo porque anteriormente el servicio era de lunes a viernes, también ha dejado de prestar servicio.

Casado ha denunciado que “con este brutal recorte, nos privan del único medio de transporte público que tenemos, tanto para ir a comprar, ir a consultas médicas, acercarse a la capital para realizar cualquier trámite burocrático, ir a trabajar y un sinfín de cuestiones a otras localidades, entre ellas, la capital de nuestra provincia”. Y una cuestión especialmente delicada “es que los vecinos que no dispongan de medios privados no podrán acudir a los hospitales, les están privando de un derecho fundamental que es la sanidad, y que es responsabilidad de la Junta. Ahora la única alternativa sería el transporte privado, el cual no todo el mundo se lo puede permitir”.

Como representantes políticos, ha explicado la diputada, “sabemos que el transporte público es uno de los servicios básicos necesarios que permite fijar población y que garantiza la igualdad entre personas, vivan donde vivan. El medio rural habitado es necesario para un equilibrio territorial, social y ambiental. A pesar de ello, cada día se hace más difícil la vida en nuestros pueblos por decisiones como las que han adoptado los socialistas”.

Por su parte, el diputado provincial, Alberto Domínguez, ha apuntado al equipo de Gobierno de la Diputación que estos dos temas son dos puntos de urgencia que no se pueden demorar y por ello está más que justificado la petición del pleno extraordinario y ha recordado al presidente que la carta que ha enviado a las administraciones pertinentes no es suficiente y deben apoyar las dos iniciativas planteadas por esta formación. Además, ha agradecido la presencia en esta convocatoria de uno de los responsables de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, Pedro Rubio.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo popular pide que todos los grupos políticos que forman la Corporación Provincial acuerden trasladar al Gobierno de España el apoyo de la Diputación de Guadalajara al mantenimiento de los autobuses de la línea Madrid-Guadalajara-Molina de Aragón-Teruel-Valencia y de la línea de autobuses que une Molina de Aragón y Zaragoza

Por ello, solicitan al Gobierno de España el restablecimiento inmediato de las frecuencias existentes o la búsqueda de alternativas que se estimen convenientes, “teniendo en cuenta la importancia de los servicios desde el punto de vista social para los núcleos de población afectados, en particular, para la vertebración territorial de Guadalajara. También reclaman al Gobierno de Castilla-La Mancha que si fuera necesario asumiera la gestión de estas líneas en los tramos que afectan a la provincia de Guadalajara.

En cuanto a los trenes suprimidos en Sigüenza, igualmente quieren que la Diputación traslade el malestar de todos los vecinos afectados por este brutal recorte en un servicio básico como es el transporte y reclame al Gobierno de España el mantenimiento de los trenes de Media Distancia Guadalajara-Sigüenza “solicitando el restablecimiento que se ha suprimido”.

Desde el Grupo Popular entendemos que por encima de partidos políticos e ideologías “están los intereses de nuestra provincia, nuestros pueblos y nuestros vecinos, por lo que ninguna formación política debería apoyar este recorte de servicios “sin precedentes”. Es momento de alzar la voz y frenar “los ataques al medio rural, y ahora tenemos la oportunidad de demostrar realmente que nos preocupamos por él”.