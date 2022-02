El PP reclama desde El Casar la Ley contra la ocupación de viviendas

Gregorio ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en la localidad de El Casar, en Guadalajara, donde ha recordado que se produce una ocupación excesiva en localidades como Alovera, Horche, Cabanillas del Campo o El Casar.



Por ello hoy, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, está defendiendo en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que Page saque del cajón “la ley que el mismo Núñez presento en el año 2020 para que la ocupación dejara de ser un problema”.



El senador popular ha lamentado que personas que han ahorrado durante toda su vida para tener su segunda localidad en sus pueblos o en la ciudad para que estudien sus hijos, “en muchas ocasiones se encuentran con este problema y ninguna herramienta que lo solucione”.



Por este motivo, el PP-CLM está pidiendo y defendiendo hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha una norma que también queremos elevar a nivel nacional para que Sánchez tome nota, “en la que exista el desahucio exprés en 12 horas, penas de uno a tres años de cárcel para el que ocupa ilegalmente y violentamente, que los ayuntamientos no se vean obligados a empadronar a los ocupas y que las comunidades de vecinos también tengan armas para poder hacerlo”.



Gregorio ha criticado a Emiliano García Page por “dormir tranquilamente” en Fuensalida protegido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “los mismos efectivos que no tienen herramientas para poder actuar contra los ocupas violentos que tenemos en nuestra región”.



El senador ha reclamado que al igual que Page vive con tranquilidad, “nosotros queremos que nuestros vecinos también puedan vivir tranquilos y con la seguridad de que sus hijos puedan ir a su segunda localidad”. Desde el PP-CLM “pedimos a Page que tenga sensibilidad con los vecinos y ciudadanos de nuestra tierra y saque de una vez por todas del cajón la propuesta de Ley contra la ocupación que ha presentado Núñez”



Igualmente, el senador del PP ha aprovechado para reprochar a Page el impuestazo que ha impuesto a los propietarios que tienen una segunda vivienda, “una medida que está provocando que el problema de la despoblación siga en aumento en nuestros municipios y genere que la ocupación ilegal de viviendas siga creciendo”.



En definitiva, “ante la ineficacia” de la Ley que impulsó Page y que claramente no ha obtenido buenos resultados porque sigue habiendo mucha ocupaciones y violencia en nuestra región “pedimos que acepte y vote a favor” de la propuesta del PP-CLM. ¡

“Es imprescindible adoptar medidas para atajar un problema que en nuestro país provoca que cerca de 50 viviendas sean ocupadas diariamente mientras Sánchez y Podemos protegen a los que violentamente ocupan a nuestras viviendas”.



Por su parte, el senador del Partido Popular, José Luis González Lamola, ha recordado que en el último año se ha producido un incremento del 18% de las ocupaciones y ha apuntado que Castilla-La Mancha cuenta con dos importantes corredores “que viven especialmente continuos problemas de ocupación”.