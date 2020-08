El PP reclama los datos de Covid-19 por municipios

Castillo, que ha estado acompañado por los alcaldes de Aranzueque, Raquel Flores, de Malaguilla, Ángel Aparicio, de Quer, José Miguel Benítez, y del alcalde de Tórtola de Henares, Martín Vicente, ha lamentado que desde el inicio de la pandemia los ayuntamientos “no hayan tenido ningún tipo de información oficial y objetiva sobre la situación epidemiológica en sus municipios”. El portavoz provincial ha recordado que son los alcaldes los que tienen que gestionar el día a día y los problemas reales de los vecinos “y las dificultades que conlleva porque los vecinos no entienden de competencias y no comprenden que no dispongamos de esta información”.

Castillo ha apuntado que, en los meses más duros de marzo y abril, “dentro de la lealtad institucional y entendiendo la difícil situación que vivíamos entendimos que se vieran sobrepasados y no pudieran darnos esos datos porque en ese momento la urgencia era otra”. Pero tras esa evolución, ha aseverado, “hemos tenido cero respuestas y ningún tipo de información sobre la evolución en cada uno de los municipios”. Además, ha apuntado que esta situación la están padeciendo todos los alcaldes “con independencia de su ideología, y se nos hace muy complicado poder planificar con normalidad el futuro de nuestros pueblos sin esos datos”.

El portavoz popular ha afirmado que “los alcaldes no queremos pecar ni de valientes ni de precavidos, simplemente queremos que las vidas de nuestros vecinos continúen con normalidad dentro de esta excepcionalidad, pero ajustando cada uno de los momentos a la situación de la pandemia”. También ha expresado su apoyo a aquellos municipios de la provincia de Guadalajara que desgraciadamente están padeciendo estos brotes.

Inicio curso

En cuanto al inicio del curso escolar, Castillo ha recordado que la Educación “no es competencia de los ayuntamientos y a escasos diez días del inicio del mismo no tenemos noticias de la administración competente que es la Junta de Comunidades”. El portavoz provincial del PP ha recalcado que tendrán su apoyo para iniciar el curso “pero no pueden echar toda la presión en los hombros de los equipos directivos de los colegios, de los profesores y de los ayuntamientos. Hemos estado trabajando codo con codo con los centros, pero necesitamos la hoja de ruta, y esta la tiene que marcar la Junta de Comunidades”.

Además, ha denunciado que la consejera de Educación no haya contestado a ninguna de las cartas que han estado mandando alcaldes de la provincia de Guadalajara pidiendo información. Igualmente ha hecho referencia a la incertidumbre de los padres cuando nos preguntan qué va a pasar con el inicio del curso escolar. En este sentido ha recordado las dificultades que ya existían en algunos centros cuando no había Covid, “como la dotación espacial porque muchos colegios e institutos se han quedado pequeños, y si a esto le sumamos el distanciamiento social que nos imponen las autoridades sanitarias, y que nosotros apoyamos lógicamente, el problema se agiganta y no tenemos ningún tipo de solución y guía que nos oriente”.

También se ha referido a la reunión que mantuvo ayer la Ministra de Educación, Celá, con los consejeros de las CCAA y ha tachado de desoladoras “las conclusiones a las que llegaron porque no hubo acuerdos concretos de ratios de clases o del refuerzo del profesorado que es lo que los padres, alcaldes y equipos directivos y profesores como comunidad educativa queremos escuchar”.

Finalmente ha lamentado que se esté volcando toda la presión en los ayuntamientos y en los equipos directivos de los centros. Castillo ha aseverado que todos debemos estar en el mismo barco “para luchar contra el Covid, evitar la propagación y dar a nuestra ciudadanía la mayor normalidad posible”. El objetivo de la vuelta al colegio es claro, “dar a nuestros estudiantes la normalidad que se merecen dentro de esta excepcionalidad, tras perder un curso escolar, porque merecen que sus vidas continúen”, ha concluido.