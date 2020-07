El PP reclama una "paga extraordinaria" que gratifique el esfuerzo del personal sanitario

A su juicio, “una vez más Page ha estado escondido en su palacio de Fuensalida, con las puertas y ventanas cerradas, sin escuchar a nadie y haciendo caso sólo a quien le sigue el juego”. El senador popular ha asegurado que fue testigo del rechazo de Page a la mano tendida que le ofreció el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, el mismo domingo, que le llamó en diversas ocasiones y escribió mensajes para ofrecerle su colaboración, “y no entendemos como este grave incidente, que ha generado una gran preocupación en todos los albaceteños, no despertó de manera inmediata el máximo interés del presidente regional”. Además le ha recordado que “para un responsable político no hay domingos ni fiestas de guardar” y por ello debería “haber estado operativo y no desaparecido”.

En este sentido, al igual que hiciera el presidente del PP-CLM, González Lamola ha aprovechado para trasladar su reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local y ONG, s que trabajaron intensamente y sin descanso para devolver a la normalidad a la ciudad. Igualmente ha mostrado su solidaridad a los comercios que sufrieron directamente estos acontecimientos, así como a los ciudadanos y periodistas que el domingo vivieron episodios cercanos a la violencia.

Por otro lado, el senador del Partido Popular por Guadalajara ha recordado que el jefe de la oposición ha pedido de nuevo a Page que en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del próximo jueves se apruebe la Comisión de Estudio sobre la gestión y los efectos del coronavirus en la región que ha propuesto el PP-CLM y que es “exactamente la misma” que la que firmaron PSOE y Cs “y que todavía no han puesto en marcha”. Lamola ha aseverado que “es imprescindible que se apruebe ya, el mismo jueves, y se comience a trabajar el viernes con los principales colectivos sanitarios de Castilla-La Mancha”.

Igualmente ha subrayado la propuesta que Núñez ha trasladado a Page y que considera fundamental como es la retribución extraordinaria para todo el personal sanitario de nuestra región con el objetivo de “gratificar el esfuerzo” que han llevado a cabo durante la pandemia y su aportación para evitar futuros rebrotes.

Finalmente, González Lamola ha hecho una reflexión y ha apuntado que en una democracia “sana, saludable y normalizada” el jefe del ejecutivo y el jefe de la oposición “deberían hablar de manera fluida” para abordar problemas “tan graves como los acontecidos el pasado domingo”, y por ello, ha recomendado a Page que salga se su encierro y se digne a hablar con el líder de la oposición”, ha concluido.