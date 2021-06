El PP recuerda el cierre del colegio en Torrejón del Rey

Estas maniobras han sido apoyadas por la anterior alcaldesa y actual consejera de Bienestar Social, Bárbara García, y la actual regidora, Isabel García, siendo ambas cómplices “del mayor recorte de Page y del PSOE a los servicios educativos de nuestra localidad”. Albares ha asegurado que a García Torijano y García Page se les recordará “por claudicar en un tema tan importante como la educación, permitiendo el cierre del primer colegio público en la provincia de Guadalajara, en uno de los 8 municipios más grandes y de mayor expansión de la provincia”.

Albares ha explicado que el PSOE de Torrejón del Rey ha llevado a cabo más recortes en otros servicios básicos y que afectan directamente a los vecinos de la localidad. En concreto se ha referido a la reducción de días que se puede acudir al punto limpio. Albares ha apuntado que los vecinos ya no pueden utilizar este servicio todos los domingos, “solo el primero de cada mes”, cuando con anterioridad se podía acudir todos los domingos para que los vecinos pudieran depositar sus podas y enseres. “Ahora el PSOE, en una imposición más, ha tomado esta decisión algo que consideramos intolerable cuando no disponemos de otro servicio para la recogida de podas y enseres”.

El portavoz popular también ha denunciado la eliminación del servicio de guarda rural que desempeñaba una función esencial en el municipio, “tanto en la vigilancia de nuestros campos como en las calles cuando se localizaban perros abandonados y actuaba con diligencia”. Ahora, ha dicho, “algunas personas vierten residuos en los campos sin vigilancia y nos encontramos con animales abandonados y los vecinos no saben cómo proceder porque el Ayuntamiento hace oídos sordos”. Albares ha criticado que el PSOE siga presupuestando una cantidad para el guarda rural “cuando llevamos años sin este servicio”.

Además de los engaños y promesas incumplidas del PSOE en Torrejón del Rey, Albares ha denunciado, que la gestión del Gobierno socialista regional, con Emiliano García-Page, y también del Ejecutivo nacional, con Pedro Sánchez, se caracteriza “por el atropello” que están realizando sobre los ciudadanos, en uno de los perores momentos como consecuencia de la pandemia.

A juicio del portavoz popular, todos estos hechos están motivando el descontento en la ciudadanía, como así se refleja en la tendencia de las últimas encuestas, que apuntan al PP-CLM de Paco Núñez como alternativa de Gobierno en la región. “Los castellanomanchegos están hartos de Page, del socialismo, de las prohibiciones, de las subidas de impuestos, de los indultos a aquellos que atentan contra nuestra Constitución y de la mala gestión acompañada de insultos y faltas de respeto del Gobierno hacia las personas y colectivos que no piensan igual”.

Finalmente se ha referido a la encuesta que el PSOE publicó el pasado domingo. “Page ya tiene su particular Tezanos. Como sabe que las empresas serias de este país, que llevan haciendo encuestas toda la vida, no quieren hacerle encuestas a la carta, se ha buscado su propia consultora”. Por tanto, “esos datos no se los cree ni quien los ha realizado. Solo hay que ver como los dirigentes socialistas, salvo el hermano del número dos de Page, no han querido salir a vender esa burra”, ha zanjado.