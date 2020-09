El PP vuelve a reclamar los trenes que faltan para la zona de Sigüenza

La presidenta provincial ha asegurado que esta supresión de frecuencias afecta a más de un 50% de las de las líneas que pasaban por la provincia y ha apuntado que el recorte de este servicio afecta a 80 municipios directa o indirectamente.



Por esta razón, ha reprochado a los gobiernos socialistas de España, de Castilla-La Mancha y de Guadalajara que no hayan sido capaces de contestar las cartas que los alcaldes han enviado al Ministerio de Fomento, Adif, Renfe o la propia Subdelegación de Guadalajara, mientras que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “tuvo la desfachatez de contestar únicamente apuntando que darían traslado al Gobierno de España”.



La líder popular ha señalado que “es admisible que el Gobierno de Page no se haya puesto a la cabeza de la defensa y de la reivindicación y recuperación de este servicio. También ha recordado que cuando Emiliano García-Page era senador reclamaba a la entonces ministra Ana que explicara que pasaba con esta línea, “y ahora permanece callado siendo el máximo responsable de la Junta de Comunidades”.



Guarinos ha criticado que la alcaldesa socialista de Sigüenza, María Jesús Merino, siendo presidenta de la Comisión Contra la Despoblación de las Cortes Regionales, “permanezca callada y que lo único que tengamos de ella sea una foto en la estación de tren de su localidad”. Este silencio de los socialistas, ha dicho, “demuestra que todo el PSOE no está defendiendo los intereses de sus vecinos, solo defienden el interés de su partido”.



Igualmente ha recordado que históricamente esta línea se ha venido defendiendo desde el PP y también desde la Plataforma en defensa de ferrocarril con su coordinador al frente, Pedro Rubio. Desde el año 2003, y desde 2010 con un gobierno socialista que planteó reestructuraciones en la línea de servicio, el PP se puso al frente “y exigimos que esta línea se declarara como servicio público”.



Guarinos ha señalado que con el transcurso de los años el PP ha reclamado su mantenimiento como obligación de servicio público, “como un servicio esencial que se tenía que mantener no por la rentabilidad económica que genera, porque este no es su caso, sino por la rentabilidad social que crea porque es un elemento que fija población, que ayuda a fijar empleo en el mundo rural y porque vertebra territorialmente la provincia de Guadalajara y en especial a una comarca tremendamente afectada por la despoblación”. Por tanto, “el PP siempre ha defendido el mantenimiento de este servicio con independencia de quien estuviera al frente de cualquier institución, así como la recuperación de todas las frecuencias que se habían suprimido”.



La presidenta provincial ha afirmado que necesitamos “un gobierno que defienda los intereses de Guadalajara y a alcaldes que defiendan a sus vecinos, y no a su partido, y que antepongan la defensa del interés de un servicio público sobre la defensa del interés político que es lo que están haciendo”. La única foto que necesitamos, ha aseverado, “es la de los trenes que se han suprimido en Sigüenza, no la foto de los responsables políticos del SPOE que están haciendo dejación de funciones”.



Siguiendo con esta defensa, Guarinos ha anunciado que este jueves el PP va a llevar a las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición No de Ley que exige el restablecimiento inmediato de esos trenes porque tienen que seguir teniendo esa consideración de servicio público en nuestra provincia y, argumentado su reposición por su interés social en nuestra provincia. También pedirán que la Junta de Comunidades realice los compromisos para firmar si fuese necesario, diferentes convenios con el Gobierno de España para el mantenimiento de esta línea. En este sentido ha recordado que hay comunidades que mantienen este tipo de convenios aportando una cantidad por kilómetro para asegurar el servicio. La presidenta provincial ha apuntado que espera que el próximo jueves en el pleno de las Cortes, el PSOE, Merino, Bellido y Page apoyen esta iniciativa y no los intereses de su partido”.



En esta comparecencia también han estado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, y el alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo. Precisamente Castillo, ha lamentado que continúe la supresión de las líneas férreas en la provincia. “Vemos como en otros sitios se está restableciendo el transporte público, pero en el medio rural siguen sin reponerlos”. Castillo ha apuntado que desde su Ayuntamiento han enviado sendas cartas a los ministros de Transporte y Reto Demográfico y todavía no han recibido contestación, y desde la Plataforma del Ferrocarril también se han enviado numerosas misivas a diferentes cargos públicos del gobierno “que no han recibido respuesta hasta el momento”.



Castillo ha subrayado la importancia de los trenes suprimidos que conectaban los pueblos con la capital de la provincia y de España para ir a estudiar, al médico, al trabajo o a realizar cualquier trámite administrativo. Para Castillo es doloroso ver “cómo se intenta acabar con la vida en los pueblos” y ha criticado los diferentes discursos de los dirigentes del PSOE en los que supuestamente afirman que luchan por el reto demográfico y la despoblación “pero hasta la fecha lo único que hemos visto son muchas fotos, muchos titulares, y firmas que no han servido absolutamente para nada”.



En Yunquera de Henares de los once trenes que tenían se han quedado en cinco, eliminando seis trenes muy importantes, como el de los lunes a los viernes a las 7.43 que va a Madrid y que utilizaba mucha gente para trabajar ay estudiar, y trenes que afectaban al fin de semana. Finalmente, Castillo ha pedido que se repongan los tres suprimidos, “que se siga haciendo una defensa del medio rural pero acompañada de hechos, de presupuestos, y de cualquier tipo de bonificación que se tenga que imponer para que la vida en el medio rural siga siendo viable”.