El PSOE se compromete en Molina de Aragón a que llegarán fondos de la UE para el despoblamiento

El encuentro, celebrado en Molina de Aragón, municipio cabecera de esta comarca, ha reunido a una treintena de regidores locales de la zona, preocupados por cuales pueden llegar a ser las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 en zonas tan despobladas como esta, paradigma europeo de la despoblación. A este respecto, Gutiérrez ha reiterado el compromiso del Gobierno regional de Emiliano García-Page por reforzar los servicios públicos en las zonas rurales, y pelear porque las ayudas de la Unión Europea para las zonas despobladas que van a llegar a Cuenca lo hagan también a las comarcas despobladas de la provincia de Guadalajara.

“La Ley de Desarrollo Rural en la que estamos trabajando va a cambiar el concepto de provincia por el de comarca para ser más justo a la hora de discriminar positivamente a aquellas zonas que necesitan de mayor impulso, esfuerzo y mejores políticas para fijar la población, tener más servicios y mejores políticas de empleo. Esperamos culminar en los próximos meses una ley que sea una oportunidad de futuro para todas las comarcas despobladas de Castilla-La Mancha, y que para nosotros son tan importantes como las capitales de provincia”, ha señalado Gutiérrez tras las palabras de Pablo Bellido, que enfatizaba el hecho de que el Señorío de Molina “es el epicentro de la despoblación y no es razonable que, porque una pequeña parte de esta provincia esté superpoblada, estas comarcas despobladas no puedan acogerse a estas ayudas europeas”. Por eso, Bellido ha recordado el acuerdo alcanzado por unanimidad recientemente en las Cortes, por el cual “el Gobierno de Castilla-La Mancha va a pedir al Gobierno de España que sea este criterio el que defiendan ante la Unión Europea para que no se produzcan injusticias como que la comarca de Molina, de las más despobladas de Europa, se quede fuera de estas ayudas”.

Además, Gutiérrez adelantó que, de cara al nuevo curso político que se inicia en septiembre, “el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el resto de administraciones, va a desarrollar una nueva estrategia de empleo impulsando los Planes Sociales de Empleo para dar una oportunidad desde el trabajo a todas las personas que lo están pasando mal. Nuestra región está reaccionando mejor que la media nacional ante el desempleo provocado por la crisis, pero nos comprometemos a no dejar a nadie atrás, por lo que reforzaremos los planes de empleo adaptados a la nueva situación tras la COVID-19”.

Refuerzo de la inversión en Sanidad

En otro orden de cosas, Sergio Gutiérrez ha adelantado ante los medios de comunicación varias novedades respecto a las inversiones en el refuerzo de la sanidad pública que está acometiendo el Gobierno regional. “Por fin vamos a poder iniciar la mudanza al nuevo hospital de Toledo, y esta legislatura veremos terminadas las obras del hospital de Guadalajara y el de Cuenca, a lo que se suma hoy la licitación de las obras del hospital de Albacete por valor de 140 millones de euros”, inversiones que se suman al refuerzo de plantilla en el SESCAM ante la crisis de la COVID-19. “Son en total 641 millones de euros para que la Sanidad salga reforzada de esta dura crisis”, frente a la que pide colaboración al PP regional, para que hable con el PP de la Comunidad de Madrid “para que hagan su trabajo como deben en el refuerzo del personal sanitario y los reastreadores en su comunidad. Somos regiones vecinas y todo lo que pasa en Madrid nos afecta muy directamente, por lo que pedimos que se esfuercen al menos tanto como lo estamos haciendo en Castilla-La Mancha”.