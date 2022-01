El PSOE valora la nueva revalorización de las pensiones y la caída del paro

A este respecto, Esteban ha sido claro, “los datos de desempleo con los que cierra 2021 y que acabamos de conocer vienen a demostrar que las cosas se han hecho bien, que estábamos a tiempo, en el momento justo, para poder proteger a todos los sectores que más complicado lo tenían”, haciendo un repaso por las cifras de desempleo que arroja la última EPA y que apuntan a que el pasado año acabó con un descenso del paro de casi 616.000 personas, “la mayor reducción anual del desempleo en nuestro país desde el 2015”, creándose además 850.000 puestos de trabajo más de los que existían en 2020, “la cifra más alta en 16 años”. Si descendemos al nivel de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el desempleo casi se redujo en 40.000 personas, más de un 22%, bajando la tasa de desempleo al 13’31%, lo que se reduce en Guadalajara a un 10’83%, “14.100 personas que siguen sin empleo, siendo objeto de preocupación de todos nuestros gobiernos para la aplicación de políticas de estímulo de la contratación”.

Esteban incidió en que el Gobierno tiene una hoja de ruta definida en materia de empleo, “tenemos un modelo de protección y también de proyección del empleo en el que se basan las medidas que se toman desde los Gobiernos y que el PSOE apoya desde las distintas cámaras”, algo que ha tenido su máximo exponente en “todo lo que se ha invertido en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y en el Ministerio de Trabajo desde que surgió la pandemia hasta el día de hoy para solventar los problemas que han sufrido los autónomos y las empresas, así como las exoneraciones de pago de cuotas a estos colectivos”.

Estamos hablando de que a través de los ERTEs y del pago de ayudas para la suspensión de la actividad de los autónomos, el Estado ha abonado a los trabajadores más de 27.000 millones de euros en 2 años, a lo que hay que sumar los 13.000 millones que se han dejado de ingresar en cotizaciones a la Seguridad Social. “No solo es el dinero que se ha dado, sino también el que se ha dejado de cobrar, y que asciende a 40.073 millones de euros, una cifra que suena grandilocuente pero que es la realidad, lo que ha servido para poder estar ahora más preparados y que todas esas familias estén en una situación muchísimo mejor que en el caso de que el Gobierno socialista no se hubiera empleado en todas estas medidas de protección del empleo”, ha finalizado Esteban.

Garantizada la revalorización de las pensiones

Por su parte, la diputada Magdalena Valerio ha puesto en valor la inmediata revalorización de las pensiones, en cumplimiento por primera vez de la nueva Ley de Pensiones aprobada por el Gobierno actual. De este modo, para este año 2022 las pensiones crecerán un 2’5% en términos generales, correspondiente a la inflación media registrada desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021, tomando como base la regularización que el Estado va a hacer por el 1’6% de incremento pendiente de 2021, subida que será mayor para quienes menos cobran, dado que “nuestro sistema es solidario y busca la equidad, por lo que en aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo se van a subir más las pensiones mínimas y no contributivas, creciendo éstas un 3%”.

Como ejemplos, Valero apuntó que la pensión no contributiva va a subir 270 euros al año, llegando a los 5.900 euros, y la pensión mínima de jubilación contributiva sin cónyuge a cargo lo hará en 450 euros, llegando a los 10.104 euros anuales.

“En estos momentos la fórmula de revalorización es clara, transparente, se conoce de antemano y su objetivo es proteger de manera permanente el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros”, ha señalado Valero, poniéndola en contraposición con el sistema anterior, “de aquí en adelante la revalorización de las pensiones no va a depender de proyecciones o de compensaciones, ni de otras decisiones discrecionales del gobierno de turno, sino de una regla clara. Desde el 2022 la revalorización de las pensiones se va a hacer de acuerdo a la inflación promedio de diciembre de cada año y noviembre del año siguiente”, un sistema radicalmente diferente al que intentó imponer el PP en 2013 y que ha estado suspendido hasta ahora tanto por el propio gobierno del PP como por el del PSOE, dadas sus terribles consecuencias para el bolsillo de los pensionistas. “Si se hubiese aplicado la norma de 2013, los pensionistas hubieran perdido poder adquisitivo por dos vías, las pensiones solo hubieran subido el 0,25% y, además, los pensionistas nuevos hubieran visto recortada su pensión un -1,3% adicional por el Factor de Sostenibilidad que introdujo el PP y que con la nueva norma está ya derogado”.

Magdalena Valerio, actual presidenta del Pacto de Toledo, subrayó que, “con esta decisión de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo se está reforzando uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar que es el sistema público de pensiones, y se está generando certidumbre y confianza no solo para los pensionistas presentes, sino también para los futuros, porque de permanecer en vigor la norma de 2013, los pensionistas de este país hubieran perdido en el contexto de unos 25 años un 40% de su poder adquisitivo”.



A este respecto, Valerio aseguró que el poder adquisitivo de las pensiones “no se va a perder, se va a mantener, con un plus de apoyo para las pensiones más bajas, no contributivas y para el Ingreso Mínimo Vital, porque eso contribuye a erradicar la pobreza, introduciendo además un plus de cuantía en caso de tener hijos a cargo para eliminar la lacra de la pobreza infantil”, en definitiva, según enfatiza Valerio, lo que viene a ser “un sistema solidario, que busca la equidad y el equilibrio entre las distintas generaciones, siendo justos con los que ahora son pensionistas pero también con los que más pronto que tarde lo van a ser y también con los jóvenes, para que tengan la garantía de que van a cobrar una pensión y que esa pensión va a ser digna”.