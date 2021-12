El SESCAM ha cubierto en Azuqueca la baja de dos médicos que había provocado demoras

La GAI de Guadalajara procedía a la reorganización de los profesionales, de manera que los facultativos ausentes pudieron ser sustituidos a primera hora de la mañana, quedando restablecida la atención pasadas las 10:00 horas.

La elevada presión asistencial que viven estos días los centros de Atención Primaria y los servicios de Urgencias, sumada a la ausencia sobrevenida de estos profesionales, ha generado esperas prolongadas.

Ante esta situación, la GAI de Guadalajara y el SESCAM agradecen la colaboración de la ciudadanía y lamentan las molestias causadas por esta incidencia.

Asimismo, se recuerda la importancia de no acudir a los servicios de urgencias salvo que sea estrictamente necesario con el objetivo de evitar esperas innecesarias y agilizar la atención de las patologías graves y situaciones urgentes.

La notificación del Sescam llega tras la polémica suscitada por la publicación de esta incidencia en el medio el Heraldo del Henares, comentando el hecho de que Pablo Bellido se había personado en el centro de salud cuando se producían las protestas ciudadanas por la demora de atención, y según expone este medio "acusó al personal de guardia de dar una información errónea a los pacientes que esperaban" lo que provocó un comunicado posterior de desmentido por parte de Pablo Bellido en el que asegura que "lo único que he hecho es trasladar una información que me han dado con una llamada y que era absolutamente veraz porque, tal y como me han dicho, apenas unos minutos después, la incidencia estaba resuelta".