El transporte a la demanda abarcará el 93% de los municipios de Guadalajara

En un acto al que además han asistido el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el Comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; el director general de transportes, Rubén Sobrino; junto con los alcaldes de los municipios donde se podrá en marcha estos nuevos servicios de Transporte Sensible a la Demanda.



De esta manera, se van a desarrollar cuatro nuevos servicios de Transporte Sensible a la Demanda en cuatro zonas de la provincia como la Sierra Norte de Guadalajara; la Alcarria Alta; la Alcarria Baja; y el Señorío de Molina con una inversión de 1,4 millones de euros.

“Estamos hablando del 93 por ciento de la provincia de Guadalajara, pero solo del 20 por ciento de la población” ha resumido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en referencia a este pionero modelo de movilidad que ya funciona, con buenos resultados, en las provincias de Cuenca y Ciudad Real. A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha puntualizado que el modelo “no es rentable desde el punto de vista mercantil” pero que “sí lo es en términos de dignidad, en términos sociales y de moralidad”, ha subrayado.



En este sentido, García-Page ha insistido en que “estamos dando soluciones con un modelo que es ejemplar” y por el que se están interesando otras comunidades autónomas en España que “nos están llamando para ver qué estamos haciendo”, ha señalado. “Es una labor de creatividad”, ha enfatizado en alusión a este proyecto en el que “nosotros estamos arriesgando”, pero “lo peor es no hacer nada”, ha rematado.

Las cuatro zonas donde se va a implantar estos servicios se catalogan como de extrema despoblación con una densidad de población menor de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Estas cuatro zonas suponen un 94 por ciento de la superficie y un 93 por ciento de los municipios de la provincia de Guadalajara, y abarcan 45.379 personas lo que supone un 20 por ciento de la población total.



Nacho Hernando ha remarcado que “vamos a plantear de forma inmediata, en el mes de abril la puesta en marcha el servicio en la Sierra Norte de Guadalajara; y en el estudio que estamos avanzado de la mano de la Diputación y de los alcaldes, hacerlo de manera seguida en las restantes zonas”.



Asimismo, Hernando ha destacado que este servicio propone “soluciones innovadoras, ya que tiene que poder haber vehículos más pequeños, eficientes y adaptados que nos permita movernos dentro de la comarca y hacia los centros de comarca.”



Al respecto, el responsable de Fomento ha asegurado que “se trata de que la Movilidad sea el verdadero acicate y catalizador de los servicios públicos, y esa es la esencia de la Ley contra la Despoblación aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha e impulsada por el presidente García-Page”.



Asimismo, el responsable de Fomento ha asegurado que el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado 2,4 millones de euros para destinarlo al descuento del 50 por ciento del billete del autobús del que se benefician los jóvenes de entre 14 y 29 años.



Transporte Sensible a la Demanda en la Sierra Norte de Guadalajara



El Transporte Sensible a la Demanda en la Sierra Norte se pondrá en marcha a finales del mes de abril y estará dividido en dos áreas. Por una parte, el Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte I que supondrá una inversión de 291.000 euros al año; y por otra, el de la Sierra Norte II que supondrá una inversión de 235.000 euros al año.



En total las dos subzonas aglutinan 80 municipios y 144 núcleos urbanos con una población de 12.895 habitantes. La inversión que se destinará a la puesta en funcionamiento del Transporte Sensible a la Demanda en la sierra Norte de Guadalajara será de 526.000 euros.



El área de Sierra Norte I contiene 89 núcleos urbanos pertenecientes a 58 municipios que aglutinan una población de 7.239 habitantes (incluido Atienza parcialmente). Los municipios coinciden con las zonas básicas de Salud de Atienza, Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Cogolludo y Jadraque. El número de vehículos que van a operar serán cinco, y el horario será de 6:30 a 8:00 horas y de 9:30 a 14:00 horas de lunes a viernes. El call center operará de 6:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.



Por su parte, en el área de la Sierra Norte II hay 55 núcleos urbanos integrados en 22 municipios que aglutinan una población de 5.656 habitantes. Los municipios coinciden con las zonas básicas de Salud de Sigüenza (totalmente) y Atienza (parcialmente). El número de vehículos serán tres taxis de hasta nueve plazas que operarán de 5:30 a 17:00 horas de lunes a viernes y el número de conductores serán cinco. El horario del call center será de 6:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.