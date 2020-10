De los 17.905 parados que hay en Guadalajara, 7.248 son hombres y 10.657 mujeres. El reparto de los 1.706 parados menores de 25 años es de 912 hombres y 794 mujeres. Por sectores en la provincia de Guadalajara en la provincia de Guadalajara, de los 17.905 parados, 371 proceden de la Agricultura (4 menos); 1.272 de la Industria (13 menos); 1.201 de la Construcción (14 menos), 13.790 del Sector Servicios (240 menos) y 1.200 no tienen Empleo Anterior (71 más).

En el conjunto de Castilla-La Mancha el paro ha bajado en 7.687 personas (-4,14 %) en septiembre en relación con el mes anterior, lo que situó la cifra total de parados en 178.088.

El paro bajó en septiembre en todas las provincias de la Comunidad Autónoma. Así, en Ciudad Real sufrió el descenso más acusado con 3.122 parados menos, hasta los 47.629, lo que supone un 6,15% menos; mientras que en Toledo la bajada fue de 2.384 desempleados, hasta los 65.109, un 3,53% menos.

Les siguen la provincia de Albacete, con un descenso en el número de desempleados de 1.287, con un total de 34.473, lo que supone un 3,60% menos; Cuenca, con una bajada de 694 parados —un total de 12.972— y un 5,08% menos; y Guadalajara, donde el descenso de los desempleados es de 200 —un 1,10% menos—, hasta alcanzar un total de 17.905.

Además, un total de 15.566 personas siguen en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Castilla-La Mancha durante el mes de septiembre, si bien el 83,4 por ciento de los empleados de la región que se vieron afectados por un ERTE ya han salido del mismo.

Según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Trabajo, en relación con el mismo mes del año pasado, en septiembre se registraron 15.086 parados más en Castilla-La Mancha, que supone un incremento del 9,26 por ciento. En términos interanuales, el desempleo ha subido en todas. En comparación con el mes de septiembre de 2019, el desempleo ha subido en la provincia de Albacete en 1.868 personas (5,73 %); en Ciudad Real, en 2.518 personas (5,58%); en Cuenca, en 1.121 parados (9,46 %); en Guadalajara, el paro ha subido en 3.179 personas (21,59 %) y en Toledo, el paro ha experimentado una subida de 6.400 desempleados (19,90 %).

A nivel nacional, el paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido en 26.329 (-0,69%) personas en el mes de septiembre y en términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 66.518 personas, de forma que el total de personas en paro es de 3.776.485.

COMUNIDAD EN LA QUE MÁS BAJA EL PARO

Tras conocerse los datos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado que la región es la comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en términos absolutos en el mes de septiembre, así como que es la única que encadena cinco meses consecutivos con caídas en el desempleo desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Así lo ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha considerado que los datos "son positivos para la región a pesar de las dificultades" que se están viviendo, ha informado en nota de prensa el departamento que dirige Franco.

Asimismo, ha indicado que el paro baja en todos los sectores productivos y que el descenso viene acompañado de un incremento en la afiliación a la Seguridad Social, que convierte a Castilla-La Mancha en la segunda región que más empleo ha creado en los últimos doce meses y que ha multiplicado por cinco la subida en la afiliación del mes de septiembre.

Por ello, ha manifestado que el Ejecutivo autonómico está "satisfecho de que el trabajo esté dando resultados".

Además, ha incidido en que septiembre es "un mes tradicionalmente positivo en la región por el impacto de la vendimia", si bien ha reiterado que la bajada del paro se produce "en todos los sectores" y ha remarcado el descenso en actividades como la industria y la construcción, también en el paro masculino y femenino y en todos los tramos de edad.

También ha hecho hincapié en que el descenso en las cifras de desempleo es común a todas las provincias en el mes de septiembre y ha puesto énfasis en Ciudad Real, que desde el mes de abril "lidera la caída del paro en el conjunto del país", y en Albacete, ya que son "dos de las tres provincias del país que han cerrado el mes de septiembre con menos paro del que tenían en el mes de febrero".

"Todas estas cifras tienen detrás personas y el objetivo que nos marcamos desde el Gobierno regional es dar respuesta a toda esta gente que busca empleo e impulsar la atracción empresarial de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

Por otro lado, se ha referido a que Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma en la que más ha crecido la inversión extranjera directa en los seis primeros meses de este año, de manera que ha superado los 40,5 millones de euros, y una de las dos autonomías que han conseguido mejorar sus números del año pasado, incluso pese al contexto que supone la crisis sanitaria del COVID-19 y su impacto en la economía.

CONTRATACIÓN DE TEMPOREROS Y PROFESORES

De su lado, UGT Castilla-La Mancha ha tomado con prudencia la bajada del desempleo registrada en el mes de septiembre en la región, y ha considerado que se deben "fundamentalmente" a la contratación de temporeros en la vendimia y de profesorado por las bajas derivadas de la COVID-19.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha valorado la "tendencia positiva" del empleo, aunque ha apostado por tomar los datos con prudencia, pues ha apuntado que "si no ha habido destrucción de empleo es por el acuerdo del diálogo social para prolongar" los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que "protegen tanto a trabajadores como a empresas, porque preservan el empleo y evitan la destrucción de tejido empresarial", según ha valorado la responsable del Gabinete Técnico de UGT en Castilla-La Mancha, María Ángeles Huete.

UGT ha calificado como satisfactorio el acuerdo en cuanto a los ERTEs de rebrote para que las "empresas resistan y los trabajadores continúen en activo".

"Viendo la situación de algunos sectores y las nuevas restricciones de las autoridades para frenar la COVID-19, las previsiones de finalización de ERTEs no son muy alentadoras, más bien todo lo contrario. Mientras no bajemos los contagios no podremos volver a la actividad", ha afirmado Huete.

Por ello, ha apostado por prolongar estas medidas "todo el tiempo necesario", pero ha añadido que es "necesario salir de la pandemia con un empleo de calidad para evitar su destrucción en el corto plazo".

Así, ha señalado que los datos de septiembre evidencian que el empleo que se crea es "extremadamente volátil", ya que alcanza un 94,83% de temporalidad en la contratación y se reduce en un 25,60% la contratación indefinida respecto al mismo mes del año anterior.